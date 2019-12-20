Праздник зимнего солнцестояния, который начинается 21 декабря и заканчивается 22 декабря, отмечается, без преувеличения, всеми народами мира. Это ключевой магический, духовный, религиозный праздник фактически для всех культур.

Даты начала Нового года различаются. Мы празднуем его 1 января, кто-то в апреле, кто-то в сентябре, кто-то в феврале. Но у всех древних цивилизаций земли Новый год был в одно и то же время – в ночь зимнего солнцестояния.

Считалось, что в эту ночь старая Вселенная разрушалась, старое Солнце умирало. И боги сотворяли новую Вселенную и новое Солнце. По завершении самой блинной ночи, на рассвете 22 декабря была новая Вселенная и новое Солнце.

Самую длинную ночь отмечали и древние славяне. У них этот праздник назывался Новолетие. С ним было связано две подобных легенды. Согласно одной из них, в ночь с 21 на 22 декабря Солнце падало в воды первичного космического океана и растворялось в нем. А ему на смену боги создавали новое Солнце. Согласно другой версии, Солнце падало не в космический океан, а в реку Днепр. Эта река для многих славянских племен считалась священной, рекой, по которой возможна коммуникация с миром богов и предков.

Для того чтобы поддержать создание нового Солнца у наших предков был ритуал – зажигание 120 огней. Это могли быть 120 костров, 120 лучинок, 120 масляных плошек, 120 свечей. Не важно, какой именно огонь – важно, чтобы было 120 источников пламени.

Игорь Мехеда

Почему именно 120? В древних традициях считалось, что Вселенную создают 120 основополагающих ключевых сил. Чтобы новая Вселенная была создана, эти силы нужно привести в движение.

В ночь с 21 на 22 декабря боги творят новое Солнце, верили славяне

Именно в эту ночь опасались конца света. Поэтому с 21 на 22 декабря мысленно отодвигали его, загадывали желания, работали со стихиями, водили хороводы, чтобы пробудить спящую творческую силу Матери-Земли. В эту ночь проводили десятки различных ритуалов.

По славянскому летоисчислению, 22 декабря 2019 наступит 7528 год от Сотворения мира.

У христиан православной традиции 22 декабря – день святой Анны. И здесь необходимо разобраться, кто такая святая Анна. Она была бабушкой Иисуса Христа. В языках ближневосточных народов и народов, населяющих Кавказ, слово "анна" переводится как "небо". Таким образом, небо обновляется, и отсюда – святая Анна.

В Индии есть подобие праздника Новолетие, который называется Санкранти или Мага-Санкранти, День Богов. Во всех странах Азии, где распространена ведическая традиция, в эту ночь также зажигают огни, чтобы разбудить богов и побудить их к сотворению нового мира.

Игорь Мехеда

Древние американские цивилизации – майя, ацтеки, сапотеки и другие – как и славяне, считали, что старое Солнце гибнет 21 декабря, а 22 декабря восходит новое. Потому все календари майя указывают на эту дату. Индейцы майя верили: если когда-нибудь и случится конец света, то он случится именно в самую длинную ночь.

Но эта ночь имеет отношение не только в Вселенной и Солнцу, но и к каждому человеку. Считается, что в эту ночь в человеке умирает всё старое, отжившее, всё то, что он уже прожил и понял. Человек полностью "обнуляется". Значит, новая жизнь нужна не столько Вселенной, сколько человеку, который делает обряд. Он хочет обновиться, вырасти и достичь большего.

Смерть старого "я" и создание нового "я" внутри человека является ключом ко всем обрядам, связанным с зимним солнцестоянием. В этот день оставляют прошлое прошлому и начинают новое будущее, обновляются и загадывают желания.

Хотел бы пожелать всем нашим читателям удачного обновления и предложить ритуалы, которые можно провести в ночь с 21 на 22 декабря.

Зажечь 120 свечей, помогая богам создавать новую Вселенную.

Загадать как можно больше желаний, используя такую последовательность. Четко представить себе желаемое, испытать сильное желание получить его, далее отпустить во Вселенную на воплощение и забыть о нем. То же самое повторить с каждым новым желанием. Их может быть до 300.

Ночью выйти на улицу и бросить на землю горсть зерна как символ посева нового в своей жизни.

Призвать стихии, пожелать им счастья и получить счастье в ответ. Например, произнося такую мантру: ОМ-ОМ-ПАМ-ОМ-РАМ-ОМ-ВАМ-ОМ-ЛАМ-ОМ.

Поставить на столе 12 шоколадных фигурок, чтобы Вихрь Времени, формирующийся этими 12 источниками, работал в вашу пользу. После проведения ритуала фигурки можно съесть.

Игорь Мехеда

Игорь Мехеда

Игорь Мехеда

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