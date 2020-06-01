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1 июня • обновлено в 14:21
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Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

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Хорошая новость для любителей элитных аксессуаров и истинной роскоши: с 1 июня после карантина возобновляет работу салон компании Luxgroups. Именно в нем можно приобрести швейцарские часы, брендовые ювелирные изделия, роскошные меха и премиальные аксессуары исключительного качества.

Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

Для тех, кто ценит статусные вещи премиум-класса, приобрести оригинальные качественные изделия от именитых производителей в Украине всегда было достаточно проблематично. Но только до тех пор, пока они не знакомились с компанией Luxgroups. Ведь именно здесь возможно найти премиум-продукцию высочайшего качества, которая подчеркнет стиль и статус самых требовательных ценителей роскоши.

Основное направление Luxgroups – швейцарские часы. В компании о них знают абсолютно все. Не случайно Luxgroups с 2015 года отмечена как аттестованный дилер - Trusted Seller на международной часовой бирже Chrono24 - часовом портале №1 в мире. Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith – в салоне компании можно приобрести часы самых известных, надежных, проверенных временем производителей.

Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

Те, кто тонко ощущает красоту и не представляет своего существования без драгоценностей, в салоне Luxgroups также найдут шикарные ювелирные изделия лучших мировых брендов Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.

Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

В наличии и под заказ также можно приобрести роскошные меха и премиальные аксессуары самых известных производителей и культовых модных домов.

К завершению карантина для своих клиентов, знающих толк в аксессуарах исключительного качества, в Luxgroups приготовили обновленный ассортимент: более 2 тысяч моделей швейцарских часов и драгоценностей производства лучших мировых брендов.

Если же по каким-то причинам среди всего представленного в салоне великолепия вы не найдете желаемого бренда или модели, сотрудники компании примут у вас заявку – и доставят желаемый аксессуар как можно быстрее и по лучшей цене. Здесь смогут удовлетворить самого требовательного покупателя.

Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

Но и это еще не все. Для своих клиентов компания Luxgroups приготовила также услуги "Выкуп" и "Комиссионный зал". Первая предусматривает возможность выкупа швейцарских часов и ювелирных украшений у клиента: так в компании обеспечивают возможность прикоснуться к роскоши для тех своих клиентов, которые по каким-либо причинам не могут в данный момент приобрести новые часы или украшения. А услуга "Комиссионный зал" заключается в помощи клиенту выгодно продать его модель или коллекцию. Кроме того, компания предоставляет также услугу трейдин – обмена изделия клиента на новую модель. Также возможно кредитование под залог недвижимости, земли, часов или антиквариата.

Салон элитных аксессуаров Luxgroups возобновляет работу после карантина

Весь спектр услуг компании Luxgroups обусловлен ее главной целью: ориентированностью на клиента. Ведь каждым своим клиентом здесь очень дорожат. И делают все, чтобы он – будь то отдельный человек или юридическое лицо, - обратившись к Luxgroups раз, возвращался снова и снова.

И, следует отметить, добиваться этого Luxgroups удается на все 100%. Как и ежедневно, ежесекундно воплощать свою главную миссию: делать премиум-сегмент доступнее для настоящих его ценителей. Для тех, кто умеет распознать и оценить настоящую роскошь в мире царящего вокруг масс-маркета.

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Экономика Рынки и компании

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