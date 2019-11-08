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8 ноября • обновлено в 11:42
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"С ума посходили!" Скабееву "накрыло" из-за постановочного захвата "Прямого"

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Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева обозвала сумасшествием постановку захвата в эфире украинского телеканала "Прямой".

Об этом она написал в своем телеграм-канале, опубликовав видео с записью происходящего.

"В прямой эфир телеканала врываются люди в масках, открывают стрельбу. А потом выясняется, что это шутка такая. На тему обысков, которые прошли в квартире владельца канала. С ума посходили! (но с точки зрения постановки диагноза – прямо эпохальное видео)", – негодовала Скабеева.

"С ума посходили!" Скабееву "накрыло" из-за постановочного захвата "Прямого"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 ноября в студию телеканала "Прямой" во время эфира ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием. Но спустя несколько секунд стало понятно, что "захват" оказался постановкой, однако он сильно испугал некоторых зрителей в студии.

Постановочный захват студии телеканала "Прямой" во время марафона "Атака на свободу слова" не на шутку разозлил украинцев. В сети появилось множество негативных комментариев.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
прямая трансляция пропаганда
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Порошенковский канал разнести вместе с ним!!!
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