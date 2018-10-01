"С ним президенты не бегут": спасителя Януковича Чепигу подняли на смех

В сети новость о вывозе экс-президента Украины Виктора Януковича полковником ГРУ Анатолием Чепигой (Руслан Боширов) вызвала большой ажиотаж.

Пользователи даже придумали мемы по этому поводу. Так, Лентач сделал из подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля перевозчика по одноименному фильму с Джейсоном Стейтеном.

"Кто смотрит зорко за шпилем? Кто каждому теперь знаком? Он не травитель Скрипалей, он фитнес-тренер или гей? С ним президенты не бегут, скажите, как его зовут", - подписали под снимком.

"Чепига спасает двух африканцев от людоедов", "Джеймс Чепига", "Чепига и Боширов наблюдают за расстрелом", "Не удивлюсь, если скоро со ссылкой на источники узнаем, что Анатолий Чепига руководил и эвакуацией в Россию аргентинского кокаина через посольство, за что ему дали вторую звезду "Героя России", - разошлись в сети.

"Чепига-"Боширов" получил "Героя Россия" за эякуляцию Януковича", "Чепига, похоже, один из личных спецназовцев Путина. Исполнитель деликатных дерзких поручений. В этом свете его визит в Великобританию с оружием массового поражения в рюкзаке будет иметь для Путина тяжелейшие последствия", - написали пользователи.

"Обидно, конечно, что какая-то полная чепига у нас с разведкой. Жила иллюзия, что хотя бы там остались профессионалы, но съела Симоньян иллюзию вместо бобрятины", "Солберецкий Чепига, по информации Сергея Канева, получил звезду Героя за вывоз Януковича из Украины. Кому и Скорцени Штирлиц", "Полковник Чепига, будучи еще майором, брал Казань. Инфа 146%", "Не зря так знакомо звучало "посещение Солберецкого собора"! Ну точно лексикон Яныка", - пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналиста Сергея Канева, Чепига со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича и охранял экс-президента, пока оттуда его не транспортировали в Крым.