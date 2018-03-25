С красной звездой: в Крыму дети поучаствовали в пропагандистском конкурсе

В оккупированном Россией Крыму состоялась очередная пропагандистская акция с участием детей.

Соответствующие фото появились в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На фото - отборочный конкурс детского творческого конкурса "Мы – наследники Победы" в Бахчисарайском районе. Мероприятие состоялось 22 марта в Ялте.

Во время конкурса дети в пилотках создавали красную пятиконечную звезду из ленточек. Пользователи отметили, что звезда больше похожа на пентаграмму.

Кроме того, участники конкурса в военной форме пели военные песни и стояли на коленях перед презентацией на тему Второй мировой войны.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал "Обозреватель", в сети показали, во что Россия превратила детей в Крыму.