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9 февраля • обновлено в 03:03
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"Русский мир" лечить сложнее": в сети сравнили пустые улицы Уханя и Донецка

1.1т
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В сети высмеяли пустые улицы временно оккупированного Донецка и сравнили город с китайским Уханем, который страдает сейчас от коронавируса 2019-nCoV.

Интересное сравнение привел Twitter-акканут "Tyler". На первом и втором снимках показаны абсолютно пустые города.

Только если в китайском городе введен временный карантин из-за эпидемии вируса, то в Донецке нет людей из-за "русского мира". По крайней мере такую параллель проводит автор поста и пишет: "Слева китайский Ухань и коронавирус. Справа Донецк и вирус русского мира".

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Ухань

Ухань

Донецк

Донецк

Пользователи соцсети поддержали флэшмоб автора поста: "Разница лишь в том "вирус русского мира" лечению поддается гораздо хуже", "Никакой разницы, и то, и то заразно, и убивает", "Безопаснее поболеть", "Крутая аналогия, честная".

В сети сравнили пустые улицы Уханя и Донецка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке новый трамвай, на котором пиарились оккупационные власти "ДНР", так и не был запущен.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Забыли высмеять пустые крымские пляжи.
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