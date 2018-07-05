Бывший глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан был включен в списки на обмен от "ДНР", сообщил в Facebook его адвокат Валентин Рыбин. Нужно ли обменивать Рубана, или его должны судить в Украине? – Ред.

По моему мнению, эта информация от адвоката требует подтверждения. Хотелось бы дождаться официальной информации "с той стороны", может быть во время очередного заседания трехсторонней контактной группы. И тем более от самого В. Рубана.

Если В. Рубан совершил уголовное преступление, по которому он сейчас обвиняется и находится в местах лишения свободы, то государственное обвинение должно расследовать это преступление и передать материалы в суд. Причем, данное дело обязательно должно быть рассмотрено в открытом судебном заседании. И суд должен принять решение, виновен он или нет. Если заседание будет закрытым, то лично я буду считать, что здесь что-то не то, что здесь больше политики, чем юриспруденции.

Новости Россия тянет время

Когда в открытом судебном заседании суд рассмотрит все материалы государственного обвинения и стороны защиты, вынесет правосудное решение, которое пройдет апеляцию и касацию, и судебный приговор вступит в силу – будет совершенно другая ситуация, после которой можно уже решать вносить его в списки или нет.

Я считаю, что уголовное дело в отношении В. Рубана должно рассматриваться в Украине для того, чтобы снять все вопросы по законности его задержания и обвинения. После того, как приговор вступает в законную силу президент имеет все основания для того, чтобы принимать какие-то решения.