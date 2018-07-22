Россию официально признали "рабской" страной

Российская Федерация попала в топ-10 стран с наибольшим количеством людей в "современном рабстве".

Об этом сказано в обновленном рейтинге Global Slavery Index, авторами которого является Walk Free Foundation австралийского филантропа Эндрю Форреста.

Под современным рабством подразумевается торговля людьми, принудительный труд, долговая кабала, брак по принуждению и любые другие взаимоотношения, которые нарушают фундаментальный принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство.

Так, в России насчитали 794 тысячи рабов, что является одним из самых больших показателей в мире. Помимо РФ в первую десятку данного рейтинга попали также Северная Корея, Ирак, Нигерия, Конго, Индия, Пакистан, Китай, Индонезия и Филиппины. В этих странах суммарно проживают 60% от общего количества рабов в мире.

Сообщается, что всего в современном рабстве находятся 40,3 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом их число уменьшилось на 5 миллионов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина обогнала Россию в рейтинге экономик.