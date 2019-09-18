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18 сентября • обновлено в 23:51
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Россию без Путина: Сенцов удивил заявлением о войне на Донбассе

5.7т Читать материал на украинском

Некоторые сторонники "русского мира" воевали на Донбассе ради того, чтобы создать на территории Украины "Россию без Путина".

Такое заявление сделал бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов в интервью "Громадському" в среду, 18 сентября.

"Я с двумя ополченцами пересекался на этапе. Один за деньги воевал. А второй искренне поехал воевать за "Новороссию", за "Новую Россию". Он считал, что именно там они построят Россию, свободную от Путина", - сказал Сенцов.

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Он подчеркнул, что никогда не признает оккупированный Крым территорией России.

"Это не обсуждается даже. То же самое - донбасские "республики" - являются искусственными сателлитами РФ. Это часть Украины. Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Обо всем остальном можно говорить", - добавил он.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сенцов опубликовал уникальное фото из тюрьмы в России, которое было сделано перед Новым годом.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Во-во срочно нужно выпустить ещё одно документальное гомнокинцо с твоими фантазиями иначе забудут, пипл уже так хавать не будет!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , ему пора фильм снимать " сказки сенцова" !))))
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