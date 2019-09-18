Россию без Путина: Сенцов удивил заявлением о войне на Донбассе

Некоторые сторонники "русского мира" воевали на Донбассе ради того, чтобы создать на территории Украины "Россию без Путина".

Такое заявление сделал бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов в интервью "Громадському" в среду, 18 сентября.

"Я с двумя ополченцами пересекался на этапе. Один за деньги воевал. А второй искренне поехал воевать за "Новороссию", за "Новую Россию". Он считал, что именно там они построят Россию, свободную от Путина", - сказал Сенцов.

Он подчеркнул, что никогда не признает оккупированный Крым территорией России.

"Это не обсуждается даже. То же самое - донбасские "республики" - являются искусственными сателлитами РФ. Это часть Украины. Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Обо всем остальном можно говорить", - добавил он.

Олег Сенцов Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сенцов опубликовал уникальное фото из тюрьмы в России, которое было сделано перед Новым годом.

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