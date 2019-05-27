Россия не намерена возвращать украинских моряков: названа причина

Россия не будет возвращать Украине захваченные корабли и моряков, как того потребовал Международный трибунал по морскому праву ООН, поскольку она напрочь игнорирует международное право.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге для "Белсат".

По его мнению, в мировом сообществе нет рычагов, способных повлиять на решение Кремля. "И даже если представить себе, что новые санкции будут действительно введены – заставит это Россию отказаться от своего видения ситуации в Керченском проливе?" – задался вопросом журналист.

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Пленные моряки

Показательным, по словам Портникова, является само отношение России в международному праву.

Так, РФ в свое время подписала Будапештский меморандум о признании странами территориальной целостности друг друга, однако продолжает считать, что аннексия Крыма не выходит за рамки документа.

"Точно также Россия не признает юрисдикции Международного морского суда на том основании, что акватория Азовского моря и Керченского пролива – внутренние воды России и Украины, следовательно, международное морское право на них не распространяется. На каком основании во внутренних водах России и Украины можно задерживать украинские суда, ответа нет, потому что действует совсем другая логика – логика вседозволенности", – подчеркнул Портников.

Он также отметил, что в предстоящем арбитраже в Гааге, который будет рассматривать российско-украинский конфликт, Россия все же примет участие, но только для того, чтобы показать, что его решения ничего для нее не значат.

Виталий Портников 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Позже они признали себя военнопленными.

17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.

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