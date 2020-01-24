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24 января • обновлено в 11:10
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"Российские бредни": Цимбалюк указал на лживость Путина в Израиле

1.3т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк указал на нюанс, который скрыл президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокосту в Израиле.

Об этом Цимбалюк рассказал на своем YouTube-канале. Так, Путин в своей речи поставил в один ряд антисемитизм и русофобию.

"Не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", – рассказывал лидер россиян.

Путин в Израиле

Путин в Израиле

Однако Цимбалюк указал, на один важный аспект, который обличает лживость заявления Путина.

"Оказывается русофобия и антисемитизм это знак равенства. Но есть один маленький нюанс, что термин "русофобия" начал активно использоваться Россией исключительно после 2014 года, когда Россия вторглась в Украину. После того как в Украине убили 15 тысяч человек, захватили Крым и Донбасс. А всем кто не соглашается с российскими бреднями и российской интерпретацией событий были объявлены русофобами", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Холокост
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Лопоухий, а что там насчет доклада ЦРУ?
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фил филька
фил филька
идиотина, не знает сколько из 15 тысяч было ополченцев и местных? плюс не боевых потерь у всушников 3,5 тысячи - их тоже россия замочила?)) упоротые бараны твердят 15 тысяч, 15 тысяч а состав этих 15 тысяч мозгов не хватает узнать. а узнали бы - сразу заткнулись бы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цымба - идиoт. Русофобия началась не в 2014 году. Даже скакуасы в 2013 уже орали про "москаляку". Поляки всегда ненавидели русских из-за конкуренции, именно русские не дали Польше стать великой империей. Продолжать можно бесконечно, всех великих обожают и ненавидят, это в полной мере относится к русским
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