"Российские бредни": Цимбалюк указал на лживость Путина в Израиле

Украинский журналист Роман Цимбалюк указал на нюанс, который скрыл президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокосту в Израиле.

Об этом Цимбалюк рассказал на своем YouTube-канале. Так, Путин в своей речи поставил в один ряд антисемитизм и русофобию.

"Не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", – рассказывал лидер россиян.

Путин в Израиле

Однако Цимбалюк указал, на один важный аспект, который обличает лживость заявления Путина.

"Оказывается русофобия и антисемитизм это знак равенства. Но есть один маленький нюанс, что термин "русофобия" начал активно использоваться Россией исключительно после 2014 года, когда Россия вторглась в Украину. После того как в Украине убили 15 тысяч человек, захватили Крым и Донбасс. А всем кто не соглашается с российскими бреднями и российской интерпретацией событий были объявлены русофобами", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

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