Рош ха-Шана в Умани: Кабмин ограничил посещение города иностранцами

Кабинет министров Украины и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещения иностранными гражданами Умани во время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Это связано с ростом количества новых заболевших коронавирусом в стране, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что вынуждает правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину", – отметил глава МВД Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что решение было принято после докладов профильных министров.

"Эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", – пояснил Аваков.

Министр добавил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч хасидов, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, а также посещают святые места. Он отметил, что формат таких массовых мероприятий во время пандемии создает огромные риски для распространения COVID-19.

Аваков подчеркнул, что такая же договоренность была достигнута с представителями церквей, которые отказались от проведения крестного хода из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам правительства, в Умань должны были прибыть от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования Рош ха-Шана.

В свою очередь мэр города Александр Цебрий заявил, что намерен перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. Из-за этого он прибыл в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться Владимиром Зеленским.

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