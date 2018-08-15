Вплоть до драк и унижений: как украинцев цинично "грабят" в школах

Украинские родители массово жалуются на поборы в школах накануне 1 сентября. Сдавать приходится буквально на все: туалетную бумагу, мыло, учебники, дневники, парты, ремонт...

Законно ли это, как можно участвовать в финансировании школы на добровольных началах и как отказаться от навязчивых предложений некоторых родителей раскошелиться на непосильные для многих семей деньги - в материале OBOZREVATEL.

Берут картошкой

Как рассказала одна из мам, в Виннице в школе собирают деньги не только на ремонты и тетрадки, но берут и продуктами. "Мы платим по 250 грн раз в год, сдаем 220 грн на тетрадки, 100 грн на ремонт. И передаем продукты в школу: картошку, лук, чеснок, муку, фасоль, сухофрукты, морковку, сахар, свеклу, огурцы, капусту. Также сдаем на заготовку помидоров", - сообщила OBOZREVATEL Светлана Коваль.

Мама Алина из Харькова так обрисовала финансовую помощь школе. "Каждый месяц по 60 грн - половину в фонд класса, половину в фонд школы. В класс покупали воду, оплачивали уборку, канцелярские товары, сладости на стол в конце учебного года, грамоты. На что тратила школа эти деньги - не знаю, по-моему, они отчитались за меньшую сумму, чем мы собирали. Еще по 100 грн в год сдавали на поздравления детей с днем рождения, 8 марта, 14 октября, и Днем Святого Николая. Еще по 100 грн в год сдавали на поздравления учителю. Ремонт класса обошелся по 170 грн с человека", - пожаловалась Алина в беседе с нами.

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Правда, не везде в школах можно отделаться небольшой суммой или картошкой. Например, одна из мам в Киеве на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL, что страдают из-за денег как учителя, так и родители.

"У нас в фонд класса раз в год надо сдать 1000 грн, а в фонд школы - 2500 грн, эти деньги мы отправляем на расчетный счет. Для тех, кто не хочет сдавать, последствия могут быть разными. Например, у нас директор требовал у учителей доплачивать свои деньги, раз они не умеют работать с родителями. Естественно, учитель будет отыгрываться на ребенке. Да и из фонда ничего вашему ребенку покупать не будут, и ему будет некомфортно", - отметила мама.

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Доходит до драки

В прошлом учебном году не обошлось без скандалов из-за школьных поборов. Так, в школе Ужгорода "Престиж" родители выступили против отца первоклассницы из Донецкой области, который не захотел сдавать 2500 грн на мебель и ремонт. На собрании дошло до драки, а родителям советовали перевести их дочь в другую школу и говорили, чтобы их ребенок не сидела на диване и не ходила по ковру, на который не сдавали деньги. Классный руководитель встала на сторону большинства родителей.

В феврале был скандал в одесской школе №96. Там представительница родительского комитета грубо потребовала от одной из мам сдать 100 грн в фонд класса. "Почему твой ребенок ходит в школу за чужой счет, пользуется водой, туалетной бумагой, мылом, ксероксами и т.д.? Ты неблагодарная т***!!!" - написала представитель родительского комитета.

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В одной из школ Львова скандалили из-за того, что родители девочки не сдали деньги на шкафчики для одежды, потому ребенку предложили повесить одежду на стул.

Не покупайте дополнительные тетрадки

В Минобразования выпустили специальную памятку о школьных поборах для учителей и департаментов образования накануне 1 сентября.

В ней еще раз напоминают, что образование у нас бесплатное. Оно не может зависеть от того, смогли родители купить дополнительные тетрадки или хрестоматии для своих детей. По словам министра образования Лилии Гриневич, часто вокруг дополнительных тетрадок и учебников крутится бизнес. Попросту кто-то зарабатывает на родительских тратах.

Так вот, дети могут писать в самых обычных тетрадках, вовсе не обязательно покупать кучу дополнительных. Это же касается и дневников, которые часто заставляют приобретать в складчину. Иметь одинаковые дневники в классе абсолютно не нужно, каждый может выбрать их сам.

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Делайте это законно

Соучредитель общественного объединения "Батьки SOS" Олена Парфенова говорит, что, к сожалению, проблема поборов в украинских школах действительно существует. "Тут нет универсального ответа. Каждый родитель должен для себя решить - будет он помогать школе или нет. Если решили, что будете помогать, то делать это нужно законно. При школе или департаменте образования существуют благотворительные счета, куда можно перечислять деньги. Помните, что никто не может вам говорить, какую именно сумму вы должны сдать. Вы сами это решаете, благотворительность - дело абсолютно добровольное", - говорит Парфенова.

Также она подчеркивает, что перечислив деньги на счет, вы имеете право знать, на что они потрачены. Есть еще один вариант - можно создать свое благотворительное родительское объединение и помогать своей школе.

"Или так называемый казначей класса будет собирать с вас деньги, и порой в достаточно грубой и жесткой форме, накручивая других родителей, требовать с вас деньги. Но даже он обязан отчитываться, на что пошли собранные им средства", - говорит Парфенова.

Кроме того, школа обязана отчитываться перед родителями, на что она потратила выделенные ей деньги из государственного или местного бюджетов. "Отчет может быть на сайте школы или сайте управления образования. Может в напечатанном виде висеть на стенде в школе. Но отчет они обязаны предоставить", - говорит Парфенова.

Если же в классе возникает конфликт из-за денег, одни родители не хотят сдавать, а родительский комитет давит, в таком случае нужно обратиться к руководству школы. "Очень плохо, если классный руководитель устраняется. Но есть и директор, он может вмешаться в ситуацию. Тем более если конфликт отражается на ребенке. Буллинг нужно пресекать в самом начале. Если же это не помогает, тогда писать заявление в управление образования, в полицию. Если травят ребенка, то в ювенальную полицию", - говорит Парфенова.