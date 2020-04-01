Режим "все в масках" и ограничения на передвижение: в Украине усиливают карантин

В Украине не только введут режим в отношении обязательного ношения защитных масок с 6 по 24 апреля, но и ограничат пребывание людей на улице в рамках усиления карантина из-за коронавируса.

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Такие меры обсуждали 1 апреля на совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение также было принято по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова на заседании Кабмина 1 апреля с доработкой до 2 апреля, информирует Минздрав в Telegram.

"На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме" все в масках "с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений", – отмечают в ОП.

В Украине усиливают карантине ограничения из-за коронавируса

"Правительство усилит карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации. Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам главы Минздрава, в Украине планируют ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет.

Также предлагается ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта.

Совещание с Зеленским о ситуации с коронавирусом в Украине president.gov.ua

"Мы уточняем перечень случаев, когда не будут применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", – заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", – подытожил министр здравоохранения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести еще более жесткие ограничения на передвижение граждан по улицам города на время пандемии коронавируса.

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