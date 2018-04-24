Самые сильные армии мира: позиции Украины дали объяснение

Рейтинг самых сильных армий мира Global Firepower значительно занизил оценку Вооруженных Сил Украины, поставив их на 29-е место.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

"В этом рейтинге мы ведем бой против второй армии мира. Нас поставили на 29-е место. Я понимаю, почему так – даже на пятый год они не готовы воспринимать нашу страну как субъект международного права", - подчеркнул он.

"Приятно конечно, что мы круче швейцарской армии, в рейтинге она 34-я. Польская армия занимает 22-е место только потому, что это НАТО. Если говорить о боевом опыте, то… есть только две страны с опытом войны против государства, имеющего ядерное оружие. Это США после удара в Сирии по россиянам, и это мы", - отметил военный эксперт.

По словам Колесникова, "по этому рейтингу мы ведем войну против второй армии мира четыре года, и ведем удачно".

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В то же время, военный эксперт затронул проблему финансирования ВСУ.

"Нужен контроль по использованию средств в Вооруженных Силах Украины. Мы можем выделять больше денег, а они разойдутся по генеральским должностям, и что мы в итоге получим? Нам нужно новое оружие, новые технологии, увеличение зарплат, по крайней мере полевым частям - тем, кто воюет", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", Вооруженные Силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира и занимают 29 место из 136. На одну позицию наших военных опередила Греция (28 место), на строчку ниже – Чехия (30 место). Армия России находится в рейтинге на 2-й строчке - вслед за США.