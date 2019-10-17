"Разжигание ненависти!" Казанский объяснил откровения экс-главаря "ДНР" по убийству Моторолы

Журналист Денис Казанский считает, что откровения экс-главаря боевиков Александра Бородая, в которых он рассказывает, что на самом деле террорист Моторола (Арсен Павлов) был убит в криминальных разборках, показывают, как работает пропаганда по разжиганию ненависти в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге на Youtube. Он считает, что этот пример наглядно показывает, как незаслуженно Украине приписывают разные преступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Три года назад они утверждали, что Моторолу убили украинцы – подлые диверсанты организовали покушение, не смогли убить бравого командира-ополченца на поле боя и подло его взорвали в тылу. Но вот проходит три года и выясняется, и Бородай это подтверждает, что украинская сторона к этому отношения не имеет и прямо говорит, что Моторола погиб в криминальных разборках – его уничтожил местный донецкий криминал", - сказал Казанский.

Денис Казанский

"Так постоянно получается спустя годы, что преступления, которые приписывались ранее Украине потом с годами выясняется, что они не имели к Украине никакого отношения", - отметил Казанский.

Он считает, что со временем будет выясняться, что Украине не причастна и к другим преступлениям, в которых ее обвиняют террористы.

"Сколько было такого, что они (террористы "Л/ДНР" - ред.) возлагали на Украину ответственность за какие-то обстрелы, но доказательств этого не было. Они валили на Украину ответственность даже за "блуждающие" минометы, которые ездили по Донецку и Луганску и просто хаотично стреляли по живым кварталам, но потом выяснилось, то это делали сами террористы "ЛНР" и "ДНР". Пройдет время, и они признаются, что это была не Украина, а они", - добавил журналист.

Напомним, экс-главарь "ДНР", а ныне российский "политолог" Александр Бородай заявил, что уверен, что украинские спецслужбы не причастны к смерти Моторолы - командира группировки "Спарта" Арсена Павлова. Он утверждает, что Моторолу убили во время криминальных розборок.

Как писал OBOZREVATEL, один из первых экс-главарей террористической "республики" Александр Бородай также рассказал, что операцию ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко осуществили агенты КГБ, которым не менее 70 лет.

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