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Разжарит до +32: синоптик уточнила прогноз в Украине на день выборов

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В воскресенье, 21 июля, в Украине температура воздуха поднимется до +32 и оживет настоящее лето.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах возможны краткосрочные дожди.

"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим – температура воздуха составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов", – уточнила синоптик.

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Диденко отметила, что в Киеве также возможны локальные дожди с грозой, температура воздуха в столице ожидается + 26 + 29 градусов.

"Сделайте завтрашний день чистым и содержательным, не портите природу мусором, не портите бюллетени неосознанным выбором", – подытожила синоптик.

Погода на 21 июля

Погода на 21 июля

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, Диденко сообщила, что тепло вернулось не надолго и вскоре в Украине снова похолодает

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Персона
Наталья Диденко
Тег
погода
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