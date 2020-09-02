Ракеты "Нептун" разместят на побережье Черного и Азовского морей

В регионах Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей, будут расположены три дивизиона комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун".

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, пишет "АрмияInform". По словам контр-адмирала, эти дивизионы будут сформированы уже в 2021 году.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс "Нептун". В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – отметил он.

"Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", которая приступит к выполнению задач по назначению", – добавил Неижпапа.

Дивизион "Нептун" разместят на побережьях Черного и Азовского морей "АрмияInform"

По словам руководителя флота, эта ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным. Кроме того, он охарактеризовал его как настоящий прорыв в ракетостроении Украины.

"Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие. Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей", – подчеркнул Неижпапа.

Контр-адмирал рассказал, что ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разное, как и сама дистанция между этими целями.

Например, ракеты уничтожили первую цель, которая была на расстоянии 85 километров, а вторая – до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров.

Характеристики комплекса "Нептун" "АрмияInform"

Особого внимания заслуживают и мощные тактико-технические характеристики "Нептуна". Например дальность пуска ракеты – до 280 км, чего вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море.

Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный путь. Также стоит добавить, что каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", во время которых военные проверили эффективность поражения мишеней с использованием боеголовки.

23 августа стало известно, что министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

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