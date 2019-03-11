"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

В Севастополе в аннексированном Крыму оккупанты устроили разозлили жителей празднованием Масленицы.
Подтверждающие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, особое внимание привлекла арка на праздничном входе, которую венчала надпись "Врата счастья". "В рай им. Путина?" – в недоумении написала блогер.
Twitter RoksolanaToday&Крым
На других кадрах показано, как дети упражняются в стрельбе из лука по цели, возле которой нарисованы традиционные российские символы. "Молодец девочка в красном. Учится расстреливать матрешки и балалайки еще до деоккупации", – отреагировали в сети.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 10 марта 2019 г.
В рай им.путина? pic.twitter.com/0xDq3zVrl0
Севастополь замаслянился pic.twitter.com/5y1Rw1PHsR— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 10 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко.
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