"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

В Севастополе в аннексированном Крыму оккупанты устроили разозлили жителей празднованием Масленицы.

Подтверждающие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, особое внимание привлекла арка на праздничном входе, которую венчала надпись "Врата счастья". "В рай им. Путина?" – в недоумении написала блогер.

Twitter RoksolanaToday&Крым

На других кадрах показано, как дети упражняются в стрельбе из лука по цели, возле которой нарисованы традиционные российские символы. "Молодец девочка в красном. Учится расстреливать матрешки и балалайки еще до деоккупации", – отреагировали в сети.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко.

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