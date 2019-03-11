|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

500Читать материал на украинском

В Севастополе в аннексированном Крыму оккупанты устроили разозлили жителей празднованием Масленицы.

Подтверждающие фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, особое внимание привлекла арка на праздничном входе, которую венчала надпись "Врата счастья". "В рай им. Путина?" – в недоумении написала блогер.

Новости
"В*тники в себя приходят!" В Крыму резко ополчились против оккупационной власти
"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

Twitter RoksolanaToday&Крым

На других кадрах показано, как дети упражняются в стрельбе из лука по цели, возле которой нарисованы традиционные российские символы. "Молодец девочка в красном. Учится расстреливать матрешки и балалайки еще до деоккупации", – отреагировали в сети.

"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Рай имени Путина": в Крыму устроили праздник по канонам "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму устроили пророссийскую провокацию с Шевченко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги