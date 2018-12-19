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''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

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В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая. Его еще называют Никола Зимний.

Он считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции. Святой Николай помогал бедным детям и сиротам. Он незаметно подкладывал под подушку разнообразные подарки: теплые вещи, игрушки и даже сладости. Согласно поверьям, подарки находят под подушкой только послушные дети.

Политики заблаговременно поздравили украинцев с праздником. Так, президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам веры и тепла.

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''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

"Пусть свет этого огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, принесет в каждую украинскую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу правды и справедливости!" — сказано в его поздравлении в Twitter.

''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

Twitter Петра Порошенко

''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

Twitter Петра Порошенко

Накануне первая леди Марина Порошенко пригласила 150 детей с Киевщины на украинский фильм "Приключения S Николая".

''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

Facebook Петра Порошенко

Кроме того, Нацгвардия запустила эстафету добра для сирот. В течение месяца офицеры и солдаты посещали детей и дарили им подарки.

''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

Пресс-служба МВД

Также в рамках благотворительной акции "Сладости от Командующего" более 300 детей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области получили сладкие подарки к новогодним и рождественским праздникам.

Ранее украинские звезды поделились своими историями о празднике святого Николая и рассказали, что им дарили в детстве. Как оказалось, знаменитости часто получали в подарок недорогие конфеты, мандаринки и даже носки.

Напомним, OBOZREVATEL также предложил оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Темы
ПраздникиДень Святого Николая
Место
Украина
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Порох циник, это жесть. Цену на газ повысили, но подарочки раздал, молодец. А пипл доволен.
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