''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая. Его еще называют Никола Зимний.
Он считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции. Святой Николай помогал бедным детям и сиротам. Он незаметно подкладывал под подушку разнообразные подарки: теплые вещи, игрушки и даже сладости. Согласно поверьям, подарки находят под подушкой только послушные дети.
Политики заблаговременно поздравили украинцев с праздником. Так, президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам веры и тепла.
"Пусть свет этого огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, принесет в каждую украинскую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу правды и справедливости!" — сказано в его поздравлении в Twitter.
Twitter Петра Порошенко
Twitter Петра Порошенко
Накануне первая леди Марина Порошенко пригласила 150 детей с Киевщины на украинский фильм "Приключения S Николая".
Facebook Петра Порошенко
Кроме того, Нацгвардия запустила эстафету добра для сирот. В течение месяца офицеры и солдаты посещали детей и дарили им подарки.
Пресс-служба МВД
Также в рамках благотворительной акции "Сладости от Командующего" более 300 детей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области получили сладкие подарки к новогодним и рождественским праздникам.
Нехай світло цього вогню, запаленого на місці народження Ісуса— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.
Христа у Вифлеємі, принесе у кожну українську родину радість,
наповнить новими надіями, зміцнить віру у незбориму силу правди та справедливості. pic.twitter.com/cPGU9uYCEM
Листівки та дитячі малюнки, смаколики та філіжанки "Збройні Сили України" – ці подарунки до Миколая зігріватимуть наших військових на "передку".— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.
Дякую, діти, за чудову акцію та пророблену роботу. З прийдешнім Миколаєм, дорогі українці! pic.twitter.com/RRpuLLmYDb
Вже завтра свято Святого Миколая 😊— МВС України (@MVS_UA) 18 декабря 2018 г.
Але є дітки, які ростуть без мами і тата. Щоб вони не відчували себе покинутими, #Нацгвардія запустила естафету добра.
Протягом місяця офіцери та солдати #НГУ відвідували діток і дарували їм подарунки, а головне - увагу! ❤️
Будь як гвардійці! pic.twitter.com/2tD49xmyAh
Ранее украинские звезды поделились своими историями о празднике святого Николая и рассказали, что им дарили в детстве. Как оказалось, знаменитости часто получали в подарок недорогие конфеты, мандаринки и даже носки.
Напомним, OBOZREVATEL также предложил оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.
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