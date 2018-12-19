''Радость в каждую семью'': как в Украине отмечают День святого Николая

В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая. Его еще называют Никола Зимний.

Он считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции. Святой Николай помогал бедным детям и сиротам. Он незаметно подкладывал под подушку разнообразные подарки: теплые вещи, игрушки и даже сладости. Согласно поверьям, подарки находят под подушкой только послушные дети.

Политики заблаговременно поздравили украинцев с праздником. Так, президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам веры и тепла.

"Пусть свет этого огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, принесет в каждую украинскую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу правды и справедливости!" — сказано в его поздравлении в Twitter.

Twitter Петра Порошенко

Twitter Петра Порошенко

Накануне первая леди Марина Порошенко пригласила 150 детей с Киевщины на украинский фильм "Приключения S Николая".

Facebook Петра Порошенко

Кроме того, Нацгвардия запустила эстафету добра для сирот. В течение месяца офицеры и солдаты посещали детей и дарили им подарки.

Пресс-служба МВД

Также в рамках благотворительной акции "Сладости от Командующего" более 300 детей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области получили сладкие подарки к новогодним и рождественским праздникам.

Нехай світло цього вогню, запаленого на місці народження Ісуса

Христа у Вифлеємі, принесе у кожну українську родину радість,

наповнить новими надіями, зміцнить віру у незбориму силу правди та справедливості. pic.twitter.com/cPGU9uYCEM — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.

Листівки та дитячі малюнки, смаколики та філіжанки "Збройні Сили України" – ці подарунки до Миколая зігріватимуть наших військових на "передку".



Дякую, діти, за чудову акцію та пророблену роботу. З прийдешнім Миколаєм, дорогі українці! pic.twitter.com/RRpuLLmYDb — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.

Вже завтра свято Святого Миколая 😊

Але є дітки, які ростуть без мами і тата. Щоб вони не відчували себе покинутими, #Нацгвардія запустила естафету добра.

Протягом місяця офіцери та солдати #НГУ відвідували діток і дарували їм подарунки, а головне - увагу! ❤️

Будь як гвардійці! pic.twitter.com/2tD49xmyAh — МВС України (@MVS_UA) 18 декабря 2018 г.

Ранее украинские звезды поделились своими историями о празднике святого Николая и рассказали, что им дарили в детстве. Как оказалось, знаменитости часто получали в подарок недорогие конфеты, мандаринки и даже носки.

Напомним, OBOZREVATEL также предложил оригинальные поздравления на День святого Николая в стихах.