Путин нацелен восстановить СССР: военный эксперт оценил угрозу для Украины

Заявление российского президента Владимира Путина об "исконно русских территориях" Причерноморья и востока Украины, декларирует стремление РФ восстановить границы Советского Союза.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал военный эксперт Сергей Грабский, который объяснил, что для реализации планов Кремля им будет необходима вся Украина, Беларусь и Прибалтика.

Владимир Путин

"Относительно технической возможности осуществить такой прорыв и наступление, то могу сказать, что желание есть, но возможности у РФ на этом направлении имеют определенные ограничения, связанные с режимом санкций и общей экономической ситуацией в России. Но, рассматривать это, как пустые слова, ни в коем случае нельзя, как угрозы и декларирования своей стратегической цели – да, и это очень важно", – пояснил он.

По краткосрочным перспективам на украинском направлении со стороны РФ, Грабский считает, что предпосылки для наступления есть, но в ближайшем времени времени это маловероятно.

"Появляется информация о том, что на границе с Украиной продолжают разворачиваться штабы оперативных группировок, новые части и подразделения и не только на востоке, а и со стороны Беларуси. А подобные действия являются признаком угрозы национальной безопасности для любой страны. С другой стороны, экономическая, социальная и демографическая ситуация в России не позволяет провести полномасштабное развертывание войск вдоль украинской границы для полноценного наступления в ближайшей перспективе", – добавил военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморья и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов ответил Путину, который назвал "исконно русскими" юг и восток Украины.

Также депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко ответили Путину на слова о Причерноморья как "исконно русскую территорию".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!