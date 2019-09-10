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10 сентября • обновлено в 22:36
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"Путин напал на Украину!" Сенцов обратился к украинским СМИ с громким заявлением

27т Читать материал на украинском

Освобожденный из плена Кремля украинский режиссер Олег Сенцов обратился к украинским СМИ и поблагодарил их за борьбу в информационной войне с Россией.

По его словам, противостояние со страной-агрессором в большей части построено именно на информационных технологиях. Такое высказывание прозвучало во время его первой пресс-конференции после освобождения.

"Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его в этом поддерживают", – подчеркнул Сенцов.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот с видео

При этом он, обращаясь к СМИ, отметил, что единственный способ борьбы с ложью, которую распространяет Кремль, – это говорить правду.

Режисер поблагодарил журналистов за их участие в его освобождении.

Напомним, що Сенцов побывал в Киеве в местах, где его поддерживали все это время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Ну расскажи нам правду про одесский дом профсоюзов.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Loskutov Виталий,У путена спитай з шойгою та Сурковим А ми нє прі дєлах.
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Сухов Гена
Сухов Гена
Так ты первый и начни говорить правду , а не ту чушь ,что несешь
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Да, видать ему крепко пердак в Российской зоне растрахали))) Теперь можно прямеком в Европу и удачно выйти замуж)))
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