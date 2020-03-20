Проживання в маленькому університетському містечку, коли університет закрився (тобто перейшов на дистанційне викладання) до кінця семестру, а зазвичай гомінкі вулиці спорожніли, має свої переваги. В тебе з’являється безліч часу і майже ідеальні умови для самоізоляції. І це дозволяє спостерігати із пристрастю дослідника, як світ занурюється у небувалу на твоєму віку кризу.

Вірогідно останньою кризою такого масштабу була Велика депресія, після якої світ оговтався тільки після Другої світової війни, а Європа і поготів – у п’ятдесятих.

Уряди передових країн намагаються зупинити поширення епідемії надзвичайними заходами, які англійською описують два ємних терміни: shutdown (порівняно м’який карантин) та lockdown (жорстка ізоляція), а цифри інфікованих та померлих поза Китаєм щодня ростуть у геометричній прогресії. Навіть такі ефективні системи охорони здоров’я як італійська чи французька захлинаються. Уряди почали розгортати військові шпиталі.

Те саме відбувається з економікою. Буквально заливання її кешем (США, наприклад, готуються ухвалити заходи кількісного пом’якшення на суму бл. 1 трильйона доларів) та зниження відсоткової ставки фактично до нуля не стримує обвального падіння фондових ринків. Бо чим вам зарадить кеш, якщо у вас розірвані ланцюжки постачання і зупинені виробничі потужності (тільки сьогодні усі свої заводи в Америці зупинили Ford, GM та Fiat Chrysler, а Tesla оскаржує припис зупинити свою фабрику в Фремонті, Каліфорнія, хоча це і не запобігло подешевшеню її акцій на 16% впродовж однієї цієї середи)?

Тому не дивно, що сьогодні Дойче банк назвав поточну кризу "найбільшою з часів Другої світової війни", а глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський порівняв пандемію з "ядерним вибухом". Голова ВООЗ назвав коронавірус "ворогом людства". Сьогодні ж Португалія оголосила надзвичайний стан, а кількість офіційно виявлених інфікованих у світі перевищила 200 тис.

Схоже єдине, що наразі психологічно рятує Україну – це критичний брак тестів у країні та добре знайома моєму та старшому поколінням, що пам’ятають Чорнобильську катастрофу, відмова медиків ставити правильний діагноз та називати речі своїми іменами. Втім всі непрямі оцінки свідчать, що наразі в Україні мають бути мінімум сотні інфікованих. Цунамі пандемії суне з Західної Європи на схід, що добре видно з наразі найпопулярнішої мапи у світі, яка візуалізує поширення пандемії: https:// coronavirus.jhu.edu/ map.html

Це означає, що за півтора-два, максимум три тижні ми матимемо в Україні ситуацію, яка нагадує "апокаліпсис по-італійськи". Тільки все треба помножити мінімум на два, оскільки імунітет пересічного українця в силу значно нижчого рівня життя набагато слабший за імунітет пересічного італійця, а система охорони здоров’я майже остаточно доруйнована непродуманими реформами останніх років.

Все це буде помножено на жорстоку економічну кризу, оскільки Україні просто нема звідки взяти гроші, аби підтримати національного виробника та національного споживача. Це в США Трамп обіцяє розіслати кожному американцю чеки на 1000 доларів у квітні та травні – в Україні все, на що спромоглась влада, це під виглядом боротьби з коронавірусом накинути фінансову удавку на місцеве самоврядування та остаточно розбалансувати Пенсійний фонд. Як Зеленський та його уряд збираються виплачувати "Володіну тисячу" пенсіонерам без внесення змін до Держбюджету і де вони її планують узяти, для мене загадка.

Резервний фонд КМУ, з якого наразі виділяють гроші на боротьбу з пандемією, – лише 500 млн. грн. або трохи більше 18 млн. доларів. Не буду всує згадувати, скільки планує витратити на боротьбу з коронавірусом та його економічними наслідками США, Великобританія чи Італія – сусідня Польща тільки від ЄС отримає на ці цілі €7,4 мільярда, тобто в 500 разів більше, аніж є у Кабміну на боротьбу з усіма надзвичайними ситуаціями цього року. Замість допомоги міжнародних донорів в України цього року – рекордні виплати по зовнішньому боргу ($17 млрд. на хвилинку). І це лише початок року…

До чого я це все пишу? Явно не для того, аби когось налякати. Просто прийшов час продемонструвати, що в країні є влада. Влада готова брати на себе відповідальність, ухвалювати жорсткі рішення та домагатися їхнього виконання. Як показав перший день українського карантину, влади в країні немає. Їй вже не вірять і традиційно не бояться. Є просте правило вуличних розборок: не виймай зброю, якщо не готовий нею скористатися. Бо буде гірше. Не можеш забезпечити виконання закону – не ухвалюй його. "Коронавірусний" закон показав, що влада абсолютно не розуміє цієї базової істини.

Так, в Зеленського поки є Аваков, у якого в підпорядкуванні 120 тис. поліцейських і 50 тис. нацгвардійців. Більшість поліцейських і так щодня задіяна у патрулюванні вулиць, розслідуванні кримінальних злочинів тощо. На цілодобове патрулювання скількох міст вистачить 50 тис. гвардійців – питання відкрите. Втім серед обох правоохоронних органів ідейних та мотивованих бійців – одиниці. Решта – заробітчани та рекетири в погонах. Щойно в МВС почнуться фінансові проблеми з виплатою зарплат, купівлею палива і лікуванням тисяч людей у формі, які захворіють на коронавірус, так ретельно відроджений за президентства Порошенка репресивний апарат виявиться колосом на глиняних ногах. Армію для примусового виконання законів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, в Україні не задієш – їй би втримати східний фронт. І тоді в країні утвориться справжній вакуум влади.

І саме до цього треба готуватися. Бо якщо владу не підніме умовний український де Голль, її точно підніме неумовний російський Путін. Який до того часу спробує нам запхати біологічну бомбу під назвою ОРДЛО, де система охорони здоров’я навіть у порівнянні з українською просто жахлива І де пандемія вже зовсім скоро почне свої страшні жнива. З епідемією коронавірусу він може віддати нам Донбас навіть на "українських" умовах, просто вивівши своїх регулярів до Росії. У самий розпал кризи...

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