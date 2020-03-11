Путин долго ждал Эрдогана и стал посмешищем в сети. Видео

В сети опубликовали видео, на котором показано, как президент РФ Владимир Путин долго ожидал встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Видео в Twitter выложил Kavkaz Center. На записи показано, как в зал для встречи первым заходит глава Кремля, и спустя лишь почти две минуты появился Эрдоган.

Все это время глава Кремля стоял один и переминался с ноги на ногу и ходил на месте. Путин то складывал руки перед собой, то держал их по швам.

Эрдоган и Путин

Пользователи сети отметили, что Путину было тяжело устоять на месте, в силу его возраста (67 лет) и неудобной обуви. На записи видно, что лидер россиян надел на встречу с Эрдоганом туфли на каблуке.

Отметим, что рост Путина до 170 см, а Эрдогана – 185 см.

Путин ожидает Эодогана Скриншот

"Что характерно плешивый фюрер каждые 15-20 секунд ножку на каблучок оттопыривает. Это потому, что тяжко в его возрасте на столь высокой шпильке стоять и ходить, вот он так стопу выпрямляет и нагрузку снимает", "За 20 лет Путин все же напоролся на того, против кого у него не работает ни сила, ни подлость, ни пропаганда", "Пынеходы - это жесть, конечно", "У этого эклера с ногами полный трэш", – писали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве обнаружили символический знак-напоминание о разгроме россиянами турок.

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