Главная Новости
11 марта • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Путин долго ждал Эрдогана и стал посмешищем в сети. Видео

5.6т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео, на котором показано, как президент РФ Владимир Путин долго ожидал встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Видео в Twitter выложил Kavkaz Center. На записи показано, как в зал для встречи первым заходит глава Кремля, и спустя лишь почти две минуты появился Эрдоган.

Все это время глава Кремля стоял один и переминался с ноги на ногу и ходил на месте. Путин то складывал руки перед собой, то держал их по швам.

Эрдоган и Путин

Эрдоган и Путин

Пользователи сети отметили, что Путину было тяжело устоять на месте, в силу его возраста (67 лет) и неудобной обуви. На записи видно, что лидер россиян надел на встречу с Эрдоганом туфли на каблуке.

Отметим, что рост Путина до 170 см, а Эрдогана – 185 см.

Путин ожидает Эодогана

Путин ожидает Эодогана

Скриншот

"Что характерно плешивый фюрер каждые 15-20 секунд ножку на каблучок оттопыривает. Это потому, что тяжко в его возрасте на столь высокой шпильке стоять и ходить, вот он так стопу выпрямляет и нагрузку снимает", "За 20 лет Путин все же напоролся на того, против кого у него не работает ни сила, ни подлость, ни пропаганда", "Пынеходы - это жесть, конечно", "У этого эклера с ногами полный трэш", – писали в сети.

Путин долго ждал Эрдогана и стал посмешищем в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве обнаружили символический знак-напоминание о разгроме россиянами турок.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
Тег
соцсети
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
22
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
Идиоты селюковские! И это называется СМИ ВНАУКРАИНЕ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
сибирский ватник
сибирский ватник
Нее,Путин точно БОГ кастрюлеголовых.С именем его встают и с именем его ложатся.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Ну так-то скаклоиды ничего Пу сделать не в состоянии, так хоть дистанционно над ним посмеяться - и то дело. Я бы даже сказал - достижение! Поздравляю вас, скакуны, з чэрговою вэлыкою пэрэмогой!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги