Путин долго ждал Эрдогана и стал посмешищем в сети. Видео

В сети опубликовали видео, на котором показано, как президент РФ Владимир Путин долго ожидал встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Видео в Twitter выложил Kavkaz Center. На записи показано, как в зал для встречи первым заходит глава Кремля, и спустя лишь почти две минуты появился Эрдоган.
Все это время глава Кремля стоял один и переминался с ноги на ногу и ходил на месте. Путин то складывал руки перед собой, то держал их по швам.
Эрдоган и Путин
Пользователи сети отметили, что Путину было тяжело устоять на месте, в силу его возраста (67 лет) и неудобной обуви. На записи видно, что лидер россиян надел на встречу с Эрдоганом туфли на каблуке.
Отметим, что рост Путина до 170 см, а Эрдогана – 185 см.
Путин ожидает Эодогана
Скриншот
"Что характерно плешивый фюрер каждые 15-20 секунд ножку на каблучок оттопыривает. Это потому, что тяжко в его возрасте на столь высокой шпильке стоять и ходить, вот он так стопу выпрямляет и нагрузку снимает", "За 20 лет Путин все же напоролся на того, против кого у него не работает ни сила, ни подлость, ни пропаганда", "Пынеходы - это жесть, конечно", "У этого эклера с ногами полный трэш", – писали в сети.
#Турки опубликовали видео как #Путин ждет #Эрдогана pic.twitter.com/qJjqh8W3IN— Kavkaz Center (@newkc14) March 11, 2020
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, во встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве обнаружили символический знак-напоминание о разгроме россиянами турок.
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