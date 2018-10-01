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''Пусть молятся'': Филарет поставил на место Россию после нападок на автокефалию Украины

6.3тЧитать материал на украинском

Кремль не сможет помешать Украине получить Томос, поскольку при Единой Украинской Православной церкви московские агенты смогут разве что молиться.

Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет заявил об этом в интервью "5 каналу", комментируя риск ответных мер России из-за украинской автокефалии.

"Единая Украинская Православная церковь будет настолько большой и влиятельной, что никакие агенты, если они и будут, что они будут делать - молиться. Пусть молятся в Украинской Церкви. А мы ничего такого не боимся, что будет там какой-то большое влияние. Какой может быть влияние? Вернуться в Москву? Такого возврата уже не может быть, потому что Украинская Церковь становится автокефальной ", - подчеркнул Филарет.

Новости
Названа дата предоставления Украине Томоса

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября стало известно, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПцерковный конфликтединая церковь
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N Y
N Y
Не понял, в какое место томас вставили Филарету
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава святому Филарету!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские путинские свиньи валите нах с Украины
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