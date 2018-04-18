"Гарики корогодские мешают строить Украину": Ницой ответила на оскорбления

Государственный язык в Украине нужно защищать от дискриминации, а люди, которые не замечают притеснения прав украиноязычных в обществе, лишь мешают строить страну. Так детская писательница Лариса Ницой отреагировала на оскорбления одиозного бизнесмена Гарика Корогодского в свою сторону.

"Кто такой Гарик Корогодский? Если Гарик бизнесмен, то пусть он занимается бизнесом, и не пиарится на фамилии Ницой. Ницой в Украине защищает интересы граждан", ― сказала она в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

Отметим, что бизнесмен обругал писательницу матом и обвинил ее "в раздрачивании общества" в ответ на рассказ Ницой о положении украинского языка в советское время.

Писательница заявила, что важно не молчать о притеснении своих языковых прав.

"Если мы не будем об этом говорить, то мы будем замалчивать проблему и будем умножать таким образом зло. Я не раздракониваю никого и не сею вражду. Я озвучиваю проблему, которую мирным путем с хорошим настроем и позитивными эмоциями нужно просто решить. В Украине публичное пространство должно быть заполнено украинским языком. А кто такие гарики корогодские ― понятия не имею и пусть не мешают нам строить Украину", ― прокомментировала Лариса Ницой сложившуюся ситуацию.

Кроме этого, писательница рассказала конкретный пример дискриминации украиноязычного населения.

"Вот я знаю одну историю, как мама захотела отдать своего ребенка на курсы по какому-то дополнительному предмету. Однако эти курсы бесплатно проводятся только на русском языке. И она спросила: "Мы украиноязычные, можно, чтобы эти курсы проводились на украинском"? Ей оветили: "Нет, возможно, мы наберем украиноязычную группу, но она будет платная". Вот вам сегодняшняя ситуация с дискриминацией украинцев в Украине", ― пояснила Ницой.

Как писал "Обозреватель" ранее, Ницой пристыдила украинцев за "языковую толерантность".