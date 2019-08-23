Во временно оккупированной Горловке неизвестные активисты распространили огромный тираж патриотических открыток. На них главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин поздравляет жителей оккупированных территорий Донбасса с Днем государственного флага Украины.

Фото листовок с троллингом оккупантов и их пособников опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Елец. "Такие интересные листовки привозят сегодня люди из Горловки. КПВВ Майорское", – написал он.

В частности, на открытках изображен портрет Пушилина с текстом на украинском языке такого содержания: "Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем государственного флага Украины. Донецк – это Украина!".

На второй вариации поздравительных проспектов изображен национальный флаг Украины и напечатаны слова "День государственного флага Украины – это праздник всех украинцев".

Патриотические открытки с Пушилиным в Горловке Facebook Владимира Ельца

Патриотические открытки с Пушилиным в Горловке Facebook Владимира Ельца

Патриотические открытки в честь Дня флага Украины Facebook Владимира Ельца

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей временно оккупированного Донецка 16 января забросали странными листовками. В них якобы главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин поздравляет горожан с тем, что они прожили еще один день.

Напомним, что 22 августа в оккупированном Донецке вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор. Главарь "ДНР" Денис Пушилин в своем телеграмм-канале заявил, что российский триколор – "важнейший символ для народа Донбасса".

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