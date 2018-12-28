ПЦУ пополнилась еще одним приходом УПЦ МП

Приход Свято-Покровского храма в селе Блажеевка в Винницкой области принял решение перейти от УПЦ МП к единой Православной церкви Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины. Отмечается, что перед этим переход совершили еще два прихода в этой области.
"Прихожане Свято-Покровского храма с. Блажеевка Козятинского района вместе с настоятелем протоиереем единогласно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной Церкви Украины", — говорится в сообщении.
УПЦ МП
"Зеркало недели"
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.
Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Епифаний поддержал инициативу. А президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Приходы начали массово присоединяться к ПЦУ с Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.
А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, в Хмельницком районе.
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