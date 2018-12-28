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ПЦУ пополнилась еще одним приходом УПЦ МП

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Приход Свято-Покровского храма в селе Блажеевка в Винницкой области принял решение перейти от УПЦ МП к единой Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины. Отмечается, что перед этим переход совершили еще два прихода в этой области.

"Прихожане Свято-Покровского храма с. Блажеевка Козятинского района вместе с настоятелем протоиереем единогласно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной Церкви Украины", — говорится в сообщении.

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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Семенов Александр
Семенов Александр
кто их пересчитывал,эти голоса ? Но раз укровермахт сказал единогласно -значит единогласно
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