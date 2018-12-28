ПЦУ пополнилась еще одним приходом УПЦ МП

Приход Свято-Покровского храма в селе Блажеевка в Винницкой области принял решение перейти от УПЦ МП к единой Православной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии Православной церкви Украины. Отмечается, что перед этим переход совершили еще два прихода в этой области.

"Прихожане Свято-Покровского храма с. Блажеевка Козятинского района вместе с настоятелем протоиереем единогласно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной Церкви Украины", — говорится в сообщении.

УПЦ МП "Зеркало недели"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.