"Проявите милосердие": мать Сенцова официально попросила Путина помиловать сына

Мать незаконно осужденного в России крымчанина Олега Сенцова подала главе Кремля Владимиру Путину ходатайство о помиловании своего сына.

Текст письма, датированного еще 22 июня, в своей Telegram-канале разместил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Почему письмо не обнародовалось ранее, он не уточнил.

Приводим полный текст прошения:

“Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

от Сенцовой Людмилы Георгиевны

ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества.

Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома.

22 июня 2018 г.

Подпись: Сенцова Л.”

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