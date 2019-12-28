Провоцирует рак: в Херсоне люди задыхаются от ядовитого дыма

В Херсоне люди стали задыхаться из-за предприятия, которое сжигает шины от машин рядом с их домами на протяжении нескольких лет.

Об этом сообщает ТСН. В печах предприятия сжигают шины, получают вторичное сырье, которое продают.

"Это же надо пройти процедуру, чтобы получить разрешение на эксплуатацию этих учреждений. Это и время и средства. Дельцы этим пренебрегают, делают свое дело и тихонько ночью сжигают эти шины", – рассказал председатель ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

При этом экологическая инспекция на предприятии не находила никаких нарушений

"Этот запах гари, он стоит целый день, круглосуточно. Соответственно, люди работать не могут потому, что, ну задыхаются", – говорит руководитель соседнего предприятия Николай Кузьменко.

По словам экспертов, после сжигания шин вредные вещества могут попасть в организм человека и вызвать серьезные болезни.

"Они провоцируют онкологию, аллергические реакции и прочее. Я бы не рекомендовал делать прямое сжигание вообще", – рассказал эксперт зеленой палаты днепропетровской ТПП Александр Зудиков.

В то же время, согласно международному соглашению, которого придерживается Украина, шины не являются опасными отходами. Это значит, что в стране нет четких правил и условий для утилизации шин.

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