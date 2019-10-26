Провал с Крымским мостом: оккупанты пошли на хитрую уловку. Фото

В аннексированном Россией Крыму оккупанты провалили запуск железнодорожного сообщения на Крымском мосту и прикрыли свою неудачу фонариками.

Так, на арочном участке железной дороги установили и зажгли более 366 из 1178 светильников, передает пресс-служба моста.

"Мы поэтапно настраиваем светильники. Аналогичная работа проводилась на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после запуска движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага", – рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Всего намерены установить более двух тысяч светильников. Фонари должны будут светить в цветах российского триколора.

Крымский мост Пресс-служба Крымского моста

Крымский мост Пресс-служба Крымского моста

Крымский мост Пресс-служба Крымского моста

Крымский мост Пресс-служба Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перенесла запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020 года. По словам экспертов, месяц назад там обвалился тоннель со стороны Керчи, что сделало запуск поездов невозможным.

Ранее российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен.

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