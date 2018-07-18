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"Против лучшей жизни": Онуфрий засветился на путинской проповеди в РФ

1.6тЧитать новость на украинском

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий присутствовал на богослужении в Екатеринбурге, посвященном 100-й годовщине расстрела царя Николая II и царской семьи.

Литургию возглавил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Его проповедь приводит официальный сайт РПЦ.

"Блаженнейший владыка Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины!" - обратился патриарх Кирилл к гостю из Украины, который стоял по левую руку от него, перед началом проповеди.

Глава РПЦ заявил о том, что преступления, подобные убийству царской семьи, "не могут быть случайными" . "За этим преступлением нечто стояло, за ним есть некая коллективная вина всего народа, некий поворот в исторической жизни святой Руси, который завел народ в тяжелый страшный тупик".

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По словам патриарха, в определенный момент истории российский народ "сделался как поезд, машинист которого не рассчитал скорость и который входит в крутой вираж, устремляясь к неминуемой катастрофе".

varlamov.ru

Глава РПЦ обвинил в этом "чуждые мысли, чуждые идеалы, чуждое мироощущение, сформированное под влиянием философских и политических теорий, не имевших ничего общего ни с христианством, ни с нашей национальной традицией и культурой".

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При этом патриарх связал идею "изменить жизнь к лучшему" со "страшными и кровавыми переворотами". Стремление "как можно быстрее построить мир, где царит справедливость, где нет былого расслоения по имущественному признаку, где люди живут мирно и счастливо" Кирилл объяснил "помрачением ума".

"Никакие обещания счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, со стороны якобы более образованных и продвинутых людей, не должны соблазнять наш народ", - заявил он. "У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть", - убежден глава РПЦ.

varlamov.ru

Вспомнил патриарх Кирилл и о "киевской купели" российского православия и "единый русский народ". "Да хранит Господь землю нашу русскую, русский народ, который сегодня живет в разных государствах, которые по-разному называются, да и народ наш называется по-разному, но это тот же самый народ, который вышел из киевской купели крещения".

Как писал OBOZREVATEL, ранее сеть озадачило фото президента России Владимира Путина, на котором он держит за руку российского патриарха Кирилла.

Персоны
Патриарх КириллМитрополит Онуфрий
Место
Россия
Объекты
УПЦ МПРПЦ
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Irk
Irk
Тут ше раз проглядається фарисейство кацапських попів.То чого ви дотепер з путь кою тримаєте труп ідеолога гонінь на церкву лєніна на головній площі краіни?
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