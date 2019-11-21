"Проклятая хунта!" В сети показали реальные фото с Донбасса

В сети появились фото с открытия моста в Станице Луганской, которое состоялось 20 ноября. На кадрах видны идеальные дороги и чистые обочины.

На снимки обратил внимание журналист Денис Казанский. Он едко прокомментировал идеальные дороги, назвав строительство творением "хунты".

"Это Станица Луганская, где сегодня (20 ноября – ред.) открыли мост. Таких дорог и чистых обочин в Луганской области не было никогда. Кажется, что фотографии откуда-то из ЕС. Только посмотрите, что творит проклятая хунта!" – прокомментировал он фото.

Мост в Станице Луганской Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской Twitter Казанского

Это Станица Луганская, где сегодня открыли мост. Таких дорог и чистых обочин в Луганской области не было никогда. Кажется, что фотографии откуда-то из ЕС.



Только посмотрите, что творит проклятая хунта! pic.twitter.com/N8mebfHmAD — Денис Казанський (@den_kazansky) November 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

При этом террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части сооружения на участке разведения №1.

Вскоре процесс восстановления моста по поручению Владимира Зеленского начали транслировать онлайн.

В сети также появились фотографии проведенных работ.

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