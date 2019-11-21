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21 ноября • обновлено в 10:32
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"Проклятая хунта!" В сети показали реальные фото с Донбасса

1.1т
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В сети появились фото с открытия моста в Станице Луганской, которое состоялось 20 ноября. На кадрах видны идеальные дороги и чистые обочины.

На снимки обратил внимание журналист Денис Казанский. Он едко прокомментировал идеальные дороги, назвав строительство творением "хунты".

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"Это Станица Луганская, где сегодня (20 ноября – ред.) открыли мост. Таких дорог и чистых обочин в Луганской области не было никогда. Кажется, что фотографии откуда-то из ЕС. Только посмотрите, что творит проклятая хунта!" – прокомментировал он фото.

Мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской

Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской

Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской

Twitter Казанского

Мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской

Twitter Казанского

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Автор
Екатерина Луговская
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
То что в станице появилась замечательная стометровка, то это очень хорошо, даже про пешеходов не забыли. Но эти метры не показывают состояния дел на Украине в целом, вообще никак.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Самое главное, что отремонтировала мост Украина за свои деньги, а взорвали мост сепаратисты.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дудко Олег, Мост взорвали украинские воины и то только со второй попытки.
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Хо Хол
Хо Хол
Величайшая веха в истории государства украинского - 5км новой дороги.
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