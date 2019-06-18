Прогреет до +35: синоптики дали знойный прогноз по Украине

Во вторник, 18 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, температура ночью составит 15-20° тепла, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южной части до 35°.

Преимущественно осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днем в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, слабый.

Жаркая погода 24 канал

В Киеве 18 июня - жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, предполагается 25 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, когда начнет спадать жара в Украине.

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