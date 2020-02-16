Программа медицинских гарантий: стало известно, как будут лечить украинцев

С 1 апреля 2020 года в Украине в полном объеме заработает программа медицинских гарантий. Она предусматривает 5 приоритетных направлений и ряд услуг, которые останутся бесплатными для пациентов. Подробности нововведений на своей странице в Фейсбук раскрыл Сергей Тодоров.

"Программа - это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту абсолютно бесплатно. В нее войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации. Медицинские учреждения будут получать средства из национального бюджета по принципу "деньги следуют за пациентом". То есть больницам будет выгодно, чтобы к ним обращались пациенты, ведь чем больше они пролечат, тем больше заработают денег ", - сообщил он.

По словам Тодорова, в КГГА уже отчитались, что столичные учреждения здравоохранения готовы к внедрению медицинской реформы. После старта программы каждая больница станет отдельным некоммерческим предприятием, а администрация больницы сама будет решать, на что именно тратить средства.

"Для врачей это означает, что быть посредственным специалистом станет невыгодно, потому что фиксированной зарплаты не будет, а пациент имеет право выбора – и на консультацию или на плановую операцию уйдет к тому специалисту, которого выберет, которого считает лучшим. И НСЗУ заплатит деньги за оказанную медуслугу той больнице, которую выберет пациент", - написал Тодоров.

Он также отметил, что программа предусматривает 5 приоритетных направлений, в которые вошли заболевания с высоким уровнем смертности и наибольшим влиянием на качество жизни людей. В частности, речь идет о лечении острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, эндоскопические и скрининговые обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Медицинскую помощь по этим направлениям НСЗУ будет оплачивать по повышенным тарифам. В то же время, и требования к больницам, которые будут предоставлять такие услуги, будут повышенными.

"Что это будет означать для пациентов? Пациенты получили право свободно выбирать узких специалистов, у которых хотят проконсультироваться или сделать операцию, по примеру того, как они выбирали семейного врача. Они также могут свободно выбирать больницу, в которой планируют поправить здоровье – привязки к району или городу больше не будет. Получить бесплатную консультацию или помощь можно будет только с направлением своего семейного врача. И надо учесть еще такой момент. Если вы выберете известного специалиста во Львове или Киеве, то должны сделать предварительную запись. Деньги за консультацию пациенту платить не надо, за него выбранной больнице заплатит НСЗУ", - подчеркнул Тодоров.

Он отметил, что для пациентов сохраняется возможность обращаться к узким специалистам без направления семейного врача - но платить за консультацию в таком случае им придется из собственного кармана. Бесплатными останутся консультации у акушера-гинеколога, стоматолога, педиатра, психиатра, нарколога. Безо всякого направления человеку бесплатно предоставят экстренную медицинскую помощь во всех больницах.

"Вся медицинская помощь при инфаркте или инсульте для пациента будет бесплатной, а именно: КТ или МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования, тромболитическая терапия при инсульте, стентирование при инфаркте, а также круглосуточный мониторинг пациента в реанимации, реабилитационная помощь в остром периоде", - добавил Тодоров.

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