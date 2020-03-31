Продление карантина в Украине: Аваков уточнил дату окончания

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен до второй половины мая.
Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде". Отметим, что накануне Аваков предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии".
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По просьбе издания уточнить, идет ли речь о 2 месяца с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяца, Аваков ответил: "Ко второй половине мая, думаю".
Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране.
Как писал OBOZREVATEL, сначала Кабмин объявил о введении карантина в Украине на период с 12 марта по 3 апреля, однако недавно было принято решение продлить его до 24 апреля.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что карантин и режим ЧС в Украине готовы будут отменить ранее, но только в случае, если распространение коронавируса будет остановлено.
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