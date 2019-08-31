Про море можно забыть: в Крыму пожаловались на новый подарок от Путина

Самый населенный микрорайон Севастополя "Омега-2" в аннексированном Крыму полностью отрезали от моря, оградив полосой для "обеспечения обороны и безопасности".
Об этом идет речь в материале "Примечаний". Указанный участок, на котором вскоре должны появиться новые заборы, заметили на кадастровой карте берега бухты Камышовая.
Отмечается, что жителям оставили только узкие проходы к морю, которые в любой момент могут стать чьей-то частной собственностью.
В Крыму жителям закрыли выход к морю
Примечания
В Крыму жителям закрыли выход к морю
Примечания
В Крыму жителям закрыли выход к морю
Примечания
Кроме того, быстро теряется для общественного доступа и берег моря на противоположной стороне микрорайона, на так называемой "дикой Омеге".
В феврале 2016 года 2,5 гектара в этом месте были зарегистрированы под малоэтажную (до четырех этажей) застройку. Возведение новых заборов на этом месте уже началось.
В Севастополе жителям закрыли выход к морю
Примечания
В Севастополе жителям закрыли выход к морю
Примечания
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Севастополе уже установили забор вдоль моря.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.