Про море можно забыть: в Крыму пожаловались на новый подарок от Путина

Самый населенный микрорайон Севастополя "Омега-2" в аннексированном Крыму полностью отрезали от моря, оградив полосой для "обеспечения обороны и безопасности".

Об этом идет речь в материале "Примечаний". Указанный участок, на котором вскоре должны появиться новые заборы, заметили на кадастровой карте берега бухты Камышовая.

Отмечается, что жителям оставили только узкие проходы к морю, которые в любой момент могут стать чьей-то частной собственностью.

В Крыму жителям закрыли выход к морю Примечания

В Крыму жителям закрыли выход к морю Примечания

В Крыму жителям закрыли выход к морю Примечания

Кроме того, быстро теряется для общественного доступа и берег моря на противоположной стороне микрорайона, на так называемой "дикой Омеге".

В феврале 2016 года 2,5 гектара в этом месте были зарегистрированы под малоэтажную (до четырех этажей) застройку. Возведение новых заборов на этом месте уже началось.

В Севастополе жителям закрыли выход к морю Примечания

В Севастополе жителям закрыли выход к морю Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Севастополе уже установили забор вдоль моря.

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