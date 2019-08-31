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Про море можно забыть: в Крыму пожаловались на новый подарок от Путина

2.1т Читать материал на украинском

Самый населенный микрорайон Севастополя "Омега-2" в аннексированном Крыму полностью отрезали от моря, оградив полосой для "обеспечения обороны и безопасности".

Об этом идет речь в материале "Примечаний". Указанный участок, на котором вскоре должны появиться новые заборы, заметили на кадастровой карте берега бухты Камышовая.

Отмечается, что жителям оставили только узкие проходы к морю, которые в любой момент могут стать чьей-то частной собственностью.

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В Крыму жителям закрыли выход к морю

В Крыму жителям закрыли выход к морю

Примечания

В Крыму жителям закрыли выход к морю

В Крыму жителям закрыли выход к морю

Примечания

В Крыму жителям закрыли выход к морю

В Крыму жителям закрыли выход к морю

Примечания

Кроме того, быстро теряется для общественного доступа и берег моря на противоположной стороне микрорайона, на так называемой "дикой Омеге".

В феврале 2016 года 2,5 гектара в этом месте были зарегистрированы под малоэтажную (до четырех этажей) застройку. Возведение новых заборов на этом месте уже началось.

В Севастополе жителям закрыли выход к морю

В Севастополе жителям закрыли выход к морю

Примечания

В Севастополе жителям закрыли выход к морю

В Севастополе жителям закрыли выход к морю

Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Севастополе уже установили забор вдоль моря.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Сітко Олексій
Сітко Олексій
Получили, что заслуживают.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин вообще тиран. Он украинцам закрыл выезд к морю в Крым границей и пограничниками.
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