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"Признать украинское русскоязычие": известный писатель сделал неожиданное заявление

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Украина должна сделать русский язык своей культурной собственностью.

Об этом в интервью изданию "Деловая столица" рассказал писатель Андрей Курков.

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать это в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать в Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль", – заявил он.

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По словам писателя, можно открыть филиал под крышей Института языкознания имени Александра Потебни, чтобы работать над созданием русскоязычной Украины как собственного явления, а не как части общего "русского мира" за пределами РФ.

"Тем, кого тема русского языка в Украине раздражает, хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских", – сказал писатель.

Как сообщал "Обозреватель", в конце декабря мать одного из школьников в Киеве пожаловалась на то, что детей заставляют учить русский язык.

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на Обозревателе.

Темы
Закон о языкахЯзыковой скандалРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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