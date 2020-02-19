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19 февраля • обновлено в 12:26
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Прижарит не на шутку: синоптик спрогнозировала аномально теплую весну в Украине

1.3т
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Весна в 2020 году, согласно предварительным прогнозам, будет, как и зима, аномально теплой.

Об этом заявила завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух, передает ТСН. По ее словам, метеорологи уже бьют тревогу.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", – отметила синоптик.

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При этом Балабух уточнила, что количество осадков пока остается прежним, но выпадают они не равномерно.

"Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влияют на сельское хозяйство", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 19 февраля, погода в Украине существенно не изменится, так как над ее территорией продолжит господствовать теплый и в основном сухой воздух атлантического происхождения.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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