Приметы на 29 апреля: что нельзя делать

29 апреля православная церковь вспоминает трех святых сестер – Агапию, Хионию и Ирину, в народе этот день называют Ирина-рассадница.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святые Агапия, Хиония и Ирина жили в IV веке. Они принадлежали к запрещенной в то время общине христиан и вели "подпольную" работу по распространению учения Христа. Сестры скрывались от преследований властей, но все же были схвачены и осуждены. В их доме был проведен обыск – там нашли запрещенную христианскую литературу.

Сестрам дали шанс спасти свои жизни – им предложили поклониться языческим богам. Но те отказались предавать свою веру, и за это были подвергнуты жестоким пыткам. Агапию и Хионию сожгли. Ирина была помещена в камеру, затем – в публичный дом, а затем сожжена так же, как и сестры.

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У славян этот день был особым образом связан с реками:

- считалось, что после весеннего разлива на Ирину-рассадницу они возвращались в свои берега. Опасаясь обрушения берегов, было принято произносить такую формулу: "Арина (Ирина), урви берега".

По этой же причине в этот день было запрещено гулять по берегам рек и других водоемов.

День Ирины-рассадницы нужно посвятить работам на огороде.

- высаживали рассаду капусты, томатов, огурцов и других овощей; считалось, что капуста, посаженная в этот день, будет крупной и сочной.

- если к этому дню зацветала ольха, сажали гречиху.

- устраивали побелку сада.

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Существовала и народная погодная примета:

- несколько дней после Ирины-рассадницы погода должна быть солнечной и теплой – наиболее благоприятной для только что высаженных растений.

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