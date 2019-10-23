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24 октября • обновлено в 01:26
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"Приезжай, дам по морде!" Гончаренко бросил вызов Соловьеву: видео

1.4т Читать материал на украинском

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.

На своем YouTube-канале нардеп вспомнил о дерзких высказываниях россиянина в свой адрес, и призвал его озвучить претензии в лицо.

Встретиться Гончаренко предложил в Комо (Италия), где у пропагандиста находится собственная вилла.

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"Ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня... Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других", - сказал Гончаренко.

Соловьев и Гончаренко

Соловьев и Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаренко осадил пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву. "Оленька, не бойся! Мы и до тебя дойдем обязательно", - ответил нардеп на ее истерики.

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Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Соловьев
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Боевой губошлеп заднеприводный тяфкаешь. Видели мы этого боевого петушка в Крыму. Как он от двух лещей на тротуар сел.
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