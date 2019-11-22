Приближается опасное затмение: маг рассказал, кто попадет под удар

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, что солнечное затмение 26 декабря 2019 года окажет на человечество и каждого человека двоякое воздействие.

"Это затмение двояко. Оно оказывает серьезное влияние на формирование событий грядущих периодов", – сказал он OBOZREVATEL.

Как пояснил Игорь Мехеда, затмение 26 декабря будет кольцевым и произойдет в зодиакальном созвездии Козерога. Его пик выпадает на 7 часов 18 минут по киевскому времени.

Солнечное затмение 26 декабря будет двояким

"По современному летоисчислению, это завершающее затмение 2019 года. Но если вспомнить, что у подавляющего большинства древних культур и цивилизаций новый год наступал в день зимнего солнцестояния, 21-22 декабря по современному календарю, то оно может рассматриваться как первое затмение 7528 года", – рассказал он.

Говоря о том факте, что затмение произойдет в Козероге, Игорь Мехеда пояснил: "С одной стороны, Козерог считается конфликтным по отношению к энергиям солнца. С другой стороны, во время пика затмения солнце будет находиться в королевском градусе, что бывает достаточно редко для затмений".

"Зодиакальный знак Козерог считается знаком власти – покровителем президентов, королей и правительств. Поэтому во многих странах мира система управления может начать рушиться, и одновременно укрепляться. Многие политические лидеры в течение нескольких месяцев после затмения потеряют влияние, другие, наоборот, усилят свою популярность", – спрогнозировал маг.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина озвучила ритуал на удачу, устранение негатива и привлечение позитивных событий, который можно провести во время солнечного затмения.

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