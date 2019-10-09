Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Праздник лета и песен: в Черногории прошли Дни украинской музыки

Читать материал на украинском

С 30 сентября по 6 октября в столице Черногории Подгорице в культурно-информационном центре "Budo Tomovic" состоялись Дни украинской музыки, организованные Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке Посольства Украины в Черногории.

Партнером проекта стала МОО "За семейные ценности", а информационное сопровождение ему предоставили телеканал ObozTV, сайт OBOZREVATEL и медиахолдинг "Эдипресс Украина". Кроме того, реализации проекта поспособствовали первый секретарь Управления публичной дипломатии Руслана Линник и главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко.

В начале культурного ивента состоялась пресс-конференция, где его организатор, президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялка, заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева и директор КИЦ "Budo Tomovic" Снежана Буржан рассказали о Днях украинской музыки в Черногории как о мероприятии культурной дипломатии. Его цель – познакомить черногорцев с культурой Украины и развить связи между нашими странами.

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

ADRUM

Татьяна Пискарева и Наталья Фиялка

Татьяна Пискарева и Наталья Фиялка

ADRUM

Наталья Фиялка и Татьяна Колесниченко

Наталья Фиялка и Татьяна Колесниченко

ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории

ADRUM

Также в рамках мероприятия состоялись художественная выставка, концерт и мастер-классы по украинской музыке. На выставке Национальный музей Тараса Шевченко представил произведения украинского гения Тараса Шевченко "Музыканты", а STUDIORAR – современную украинскую фотографию. В проекте приняли участие мастера фотоискусства: Валентин Карминский, Александр Путров, Александр Удра, Сергей Тушинский, Андрей Максимов, Александр Воропаев. Экспозиция фотографии под названием "Смотри и слушай" включает 20 фото современных украинских звезд разных жанров – "Океана Ельзи", "DakhaBraha", Людмилы Монастырской, Тины Кароль и прочих. Под каждой фотографией есть QR-код со ссылкой на выступление определенного артиста или группы.

Hardkiss

Hardkiss

Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Dakha Bragha

Dakha Bragha

Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Dakh Daughters

Dakh Daughters

Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

KAZKA

KAZKA

Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Джамала

Джамала

Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории

ADRUM

Кроме того, для взрослых и детей были проведены мастер-классы, где посетители узнали об уникальных украинских музыкальных инструментах и имели возможность попеть и поиграть с музыкантами украинскую музыку.

После этого с торжественным открытием состоялся концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, которая к тому же выступила ведущей мероприятия, оперная певица Татьяна Бондарь, инструменталисты-виртуозы бандурист Ярослав Джусь и сопилкарь Максим Бережнюк. С черногорской стороны ведущим концерта был звезда телевидения Черногории Сабрия Вулич.

Отметим, что Национальный музей Тараса Шевченко подарил работы украинских художников музеям Черногории: картину Валентины Козяр "Скрипач" Национальному музею Черногории, а картину Михаила Кириленко "Мелодия гор" музеям и галереям Подгорицы.

Культурные мероприятия, организованные украинской стороной, посетило множество зрителей. Стоит отметить, что они заинтересовали как украинскую диаспору (люди целыми семьями пришли поддержать продвижение своей культуры в вышиванках), так и черногорцев. Они признались, что их очень привлекает украинская аутентика, соединенная с современным искусством. Именно поэтому украинских артистов в зале встречали очень тепло – с громкими аплодисментами и возгласами "браво". А когда музыканты исполнили современные мировые хиты на народных украинских инструментах, зрители даже начали подтанцовывать.

Мастер-класс по игре на народных инструментах

Мастер-класс по игре на народных инструментах

ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах

Мастер-класс по игре на народных инструментах

ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах

Мастер-класс по игре на народных инструментах

ADRUM

Бандурист Ярослав Джусь

Бандурист Ярослав Джусь

ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах

Мастер-класс по игре на народных инструментах

ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах

Мастер-класс по игре на народных инструментах

ADRUM

Черногорцы были впечатлены многогранным ярким искусством Украины, которое, благодаря талантам артистов, смогло совместить в себе как шедевры народного творчества, так и современные тренды.

Таким образом с помощью культурной дипломатии в Черногории узнали об Украине как о современной, европейской, высококультурной стране с многовековой историей и самобытными традициями.

После концерта в КИЦ "Budo Tomovic" состоялся коктейль, где представители политической, культурной и бизнес-элиты Черногории и Украины имели возможность пообщаться и обсудить будущие совместные проекты.

Организатор Дней украинской музыки в Черногории, президент ADRUM Татьяна Колесниченко

Организатор Дней украинской музыки в Черногории, президент ADRUM Татьяна Колесниченко

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Татьяна Бондарь

Татьяна Бондарь

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Татьяна Пискарева

Татьяна Пискарева

ADRUM

Ярослав Джусь

Ярослав Джусь

ADRUM

Максим Бережнюк

Максим Бережнюк

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории

Дни украинской музыки в Черногории

ADRUM

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Черногория Подгорица
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Массовость поражает. Хорошо, хоть шкаф в красном платье прикрыл собой пустой зал.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel