Праздник лета и песен: в Черногории прошли Дни украинской музыки

С 30 сентября по 6 октября в столице Черногории Подгорице в культурно-информационном центре "Budo Tomovic" состоялись Дни украинской музыки, организованные Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке Посольства Украины в Черногории.

Партнером проекта стала МОО "За семейные ценности", а информационное сопровождение ему предоставили телеканал ObozTV, сайт OBOZREVATEL и медиахолдинг "Эдипресс Украина". Кроме того, реализации проекта поспособствовали первый секретарь Управления публичной дипломатии Руслана Линник и главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко.

В начале культурного ивента состоялась пресс-конференция, где его организатор, президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялка, заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева и директор КИЦ "Budo Tomovic" Снежана Буржан рассказали о Днях украинской музыки в Черногории как о мероприятии культурной дипломатии. Его цель – познакомить черногорцев с культурой Украины и развить связи между нашими странами.

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории ADRUM

Татьяна Пискарева и Наталья Фиялка ADRUM

Наталья Фиялка и Татьяна Колесниченко ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории ADRUM

Пресс-конференция организаторов Дней украинской музыки в Черногории ADRUM

Также в рамках мероприятия состоялись художественная выставка, концерт и мастер-классы по украинской музыке. На выставке Национальный музей Тараса Шевченко представил произведения украинского гения Тараса Шевченко "Музыканты", а STUDIORAR – современную украинскую фотографию. В проекте приняли участие мастера фотоискусства: Валентин Карминский, Александр Путров, Александр Удра, Сергей Тушинский, Андрей Максимов, Александр Воропаев. Экспозиция фотографии под названием "Смотри и слушай" включает 20 фото современных украинских звезд разных жанров – "Океана Ельзи", "DakhaBraha", Людмилы Монастырской, Тины Кароль и прочих. Под каждой фотографией есть QR-код со ссылкой на выступление определенного артиста или группы.

Hardkiss Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Dakha Bragha Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Dakh Daughters Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

KAZKA Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Джамала Работа с фотовыставки "Смотри и слушай"

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории ADRUM

Выставка на Днях украинской музыки в Черногории ADRUM

Кроме того, для взрослых и детей были проведены мастер-классы, где посетители узнали об уникальных украинских музыкальных инструментах и имели возможность попеть и поиграть с музыкантами украинскую музыку.

После этого с торжественным открытием состоялся концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, которая к тому же выступила ведущей мероприятия, оперная певица Татьяна Бондарь, инструменталисты-виртуозы бандурист Ярослав Джусь и сопилкарь Максим Бережнюк. С черногорской стороны ведущим концерта был звезда телевидения Черногории Сабрия Вулич.

Отметим, что Национальный музей Тараса Шевченко подарил работы украинских художников музеям Черногории: картину Валентины Козяр "Скрипач" Национальному музею Черногории, а картину Михаила Кириленко "Мелодия гор" музеям и галереям Подгорицы.

Культурные мероприятия, организованные украинской стороной, посетило множество зрителей. Стоит отметить, что они заинтересовали как украинскую диаспору (люди целыми семьями пришли поддержать продвижение своей культуры в вышиванках), так и черногорцев. Они признались, что их очень привлекает украинская аутентика, соединенная с современным искусством. Именно поэтому украинских артистов в зале встречали очень тепло – с громкими аплодисментами и возгласами "браво". А когда музыканты исполнили современные мировые хиты на народных украинских инструментах, зрители даже начали подтанцовывать.

Мастер-класс по игре на народных инструментах ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах ADRUM

Бандурист Ярослав Джусь ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах ADRUM

Мастер-класс по игре на народных инструментах ADRUM

Черногорцы были впечатлены многогранным ярким искусством Украины, которое, благодаря талантам артистов, смогло совместить в себе как шедевры народного творчества, так и современные тренды.

Таким образом с помощью культурной дипломатии в Черногории узнали об Украине как о современной, европейской, высококультурной стране с многовековой историей и самобытными традициями.

После концерта в КИЦ "Budo Tomovic" состоялся коктейль, где представители политической, культурной и бизнес-элиты Черногории и Украины имели возможность пообщаться и обсудить будущие совместные проекты.

Организатор Дней украинской музыки в Черногории, президент ADRUM Татьяна Колесниченко ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Татьяна Бондарь ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Татьяна Пискарева ADRUM

Ярослав Джусь ADRUM

Максим Бережнюк ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

Дни украинской музыки в Черногории ADRUM

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