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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУВсе статьи автора

Вони зроблять смішною твою кров, або Я тебе туди не посилав

1.9т

Я тобі не замполіт...

Тому, вибач брате, підбирати правильну "статутну форму спілкування" не буду.

Ти бачив пи*дець в обличчя? Воював? А, ти і зараз воюєш?

У тебе є УБД? Як знак того, що ти не засцяв? Тому, що "хто, якщо не ти"? Бойове братство, повага і шана?

Але ти вирішив повірити в "нове обличчя" і "спробувати". Тобі сказали - все буде норм?

Я тебе засмучу. Ти - лох. Самий суровий і просунутий варіант лоха - лох з УБД.

Втім, як і я. Тільки ти - в авангарді. А я причепом - замикаю, типу.

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Чому? Та тому, що твоє "нове обличчя" - це колективний "я тобі туди не посилав".

І вибрали його ті, хто "тебе туди не посилав".

Ті, хто втомилися від "війни". Втомилися від того, що робиш ти - не вони. Втомилися від ризику і крові - твоїх.

Від тебе втомилися. Тому, що ти - живий доказ їх неспроможності.

Ти - те, що заважає їм відчувати себе "крутими перцями". На твоєму тлі це практично неможливо.

Вони втомилися відводити погляд при зустрічі з тобою.

Але тепер вони вірять, що прийшов інший час.

Тепер очі будеш відводити ти.

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Щоб встояти і перемогти потрібна СИЛА і ЗБРОЯ!

Як так? А ти ж! .. А ми ж! ..

Так хрін там!

Вони вже майже довели для "лохів без УБД" марність твоєї війни.

Вони там не були, тому вірять в те, що її можна було закінчити за два тижні.

Ти воїн? Та ні. Воїнів і патріотів, за їхньою версією, "вбили в котлах" в 14-15.

А ти - непорозуміння. Аватар та заробітчанин. Нахабна істота з УБД в маршрутці.

Ти їх вибішуєш так само, як і маршрутника. Вони тебе туди не посилали.

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Все не дарма, брати Едельвейси. Все не дарма!

Просто потрібно змінити "плюс" на "мінус". І тоді тебе будуть, в кращому випадку гидливо жаліти.

Точно так, як ти зараз ставишся до тих, хто закосив.

Просто тепер "косарем" будеш ти. Тим, хто закосив "під війну" і заважав їм жити цілих п'ять років.

Ні, вони не згодні, що ти їх врятував від пиз*еця. Пиз*ець - це ти. Для них.

Вони зроблять смішною твою кров, твій бій, лайно, які ти місив за них. Вже роблять.

Щоб не ховати від тебе очі - ти повинен бути жалюгідним і смішним. Ми повинні.

І не Україну ти захищав. А незрозумілі ідеї та олігархів. Так вони кажуть.

Просто тепер це буде підтверджено на державному рівні.

Не за один день. Але швидко. Багато часу у них немає.

Новости
Наша сила - в єдності

Як так? А дуже просто. Адже вони не тільки "ми тебе туди не посилали". Вони ще й колективний "їх там немає". Помітив, що вони не згадують ворога? А якщо згадують - то не називають його ворогом. Ось так і буде - ворога не було. А ти в процесі громадянської війни мочив мирних жителів Донбасу.

Але це вже трохи пізніше. Якщо (коли) ті, "кого тут немає" - підкорять нас остаточно.

Так що УБД скоро прикопати потрібно буде. Або спалити. "Чорна мітка", хулє?

Так що - я тобі не замполіт.

Тому, доповідаю – про*бав ти спалах виходу. І воно вже летить. І йо*не обов'язково.

І як би ти зараз не вірив "в інший бік реальності", як би не відрізнявся від мене "судженнями" - ми як і раніше разом, брат.

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Лето на пороховой бочке

Поки - "захисники" Майбутні ізгої з УБД.

А якщо все піде зовсім погано - зустрінемося в лісі, там обговоримо.

Або в одному партизанському загоні. Або на одному лісоповалі.

Ну, або коли нас прикопувати по-тихому будуть. Але тоді вже - годі метатися.

Я постараюся зробити все, щоб так не сталося. А ти хоча б подумай.

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Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Тег
АТО
Источник
Источник:Facebook Гліба Бабича
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Grich Lara
Grich Lara
Сильно сказано!!!
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