Я тобі не замполіт...
Тому, вибач брате, підбирати правильну "статутну форму спілкування" не буду.
Ти бачив пи*дець в обличчя? Воював? А, ти і зараз воюєш?
У тебе є УБД? Як знак того, що ти не засцяв? Тому, що "хто, якщо не ти"? Бойове братство, повага і шана?
Але ти вирішив повірити в "нове обличчя" і "спробувати". Тобі сказали - все буде норм?
Я тебе засмучу. Ти - лох. Самий суровий і просунутий варіант лоха - лох з УБД.
Втім, як і я. Тільки ти - в авангарді. А я причепом - замикаю, типу.
Чому? Та тому, що твоє "нове обличчя" - це колективний "я тобі туди не посилав".
І вибрали його ті, хто "тебе туди не посилав".
Ті, хто втомилися від "війни". Втомилися від того, що робиш ти - не вони. Втомилися від ризику і крові - твоїх.
Від тебе втомилися. Тому, що ти - живий доказ їх неспроможності.
Ти - те, що заважає їм відчувати себе "крутими перцями". На твоєму тлі це практично неможливо.
Вони втомилися відводити погляд при зустрічі з тобою.
Але тепер вони вірять, що прийшов інший час.
Тепер очі будеш відводити ти.
Як так? А ти ж! .. А ми ж! ..
Так хрін там!
Вони вже майже довели для "лохів без УБД" марність твоєї війни.
Вони там не були, тому вірять в те, що її можна було закінчити за два тижні.
Ти воїн? Та ні. Воїнів і патріотів, за їхньою версією, "вбили в котлах" в 14-15.
А ти - непорозуміння. Аватар та заробітчанин. Нахабна істота з УБД в маршрутці.
Ти їх вибішуєш так само, як і маршрутника. Вони тебе туди не посилали.
Просто потрібно змінити "плюс" на "мінус". І тоді тебе будуть, в кращому випадку гидливо жаліти.
Точно так, як ти зараз ставишся до тих, хто закосив.
Просто тепер "косарем" будеш ти. Тим, хто закосив "під війну" і заважав їм жити цілих п'ять років.
Ні, вони не згодні, що ти їх врятував від пиз*еця. Пиз*ець - це ти. Для них.
Вони зроблять смішною твою кров, твій бій, лайно, які ти місив за них. Вже роблять.
Щоб не ховати від тебе очі - ти повинен бути жалюгідним і смішним. Ми повинні.
І не Україну ти захищав. А незрозумілі ідеї та олігархів. Так вони кажуть.
Просто тепер це буде підтверджено на державному рівні.
Не за один день. Але швидко. Багато часу у них немає.
Як так? А дуже просто. Адже вони не тільки "ми тебе туди не посилали". Вони ще й колективний "їх там немає". Помітив, що вони не згадують ворога? А якщо згадують - то не називають його ворогом. Ось так і буде - ворога не було. А ти в процесі громадянської війни мочив мирних жителів Донбасу.
Але це вже трохи пізніше. Якщо (коли) ті, "кого тут немає" - підкорять нас остаточно.
Так що УБД скоро прикопати потрібно буде. Або спалити. "Чорна мітка", хулє?
Так що - я тобі не замполіт.
Тому, доповідаю – про*бав ти спалах виходу. І воно вже летить. І йо*не обов'язково.
І як би ти зараз не вірив "в інший бік реальності", як би не відрізнявся від мене "судженнями" - ми як і раніше разом, брат.
Поки - "захисники" Майбутні ізгої з УБД.
А якщо все піде зовсім погано - зустрінемося в лісі, там обговоримо.
Або в одному партизанському загоні. Або на одному лісоповалі.
Ну, або коли нас прикопувати по-тихому будуть. Але тоді вже - годі метатися.
Я постараюся зробити все, щоб так не сталося. А ти хоча б подумай.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.