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"Это скотство!" Украинский канал разгромили за истерику из-за "Сватов"

10.8тЧитать новость на украинском

Принимать проукраинскую позицию, когда это выгодно, называется торговлей патриотизмом и скотством.

Так "Обозревателю" народный депутат от "Народного Фронта" Сергей Высоцкий прокомментировал иск телеканала "1+1" на Министерство культуры Украины из-за скандала вокруг сериала "Сваты".

"Это скотство со стороны любого человека, медиа-менеджера принимать проукраинскую позицию, когда это приносит деньги, а когда нет - антиукраинскую", - сказал Высоцкий.

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По его словам, актер Федор Добронравов, который снимается в данном сериале, нарушил законы Украины, а именно выступал в Крыму и поддерживал аннексию, поэтому он не имеет права быть на экранах страны.

"Если бы на телевидении в США произошла аналогичная ситуация, то есть выступил бы человек, поддерживающий Усама бен Ладена и теракты, то на следующий же день он выпал бы из социальной среды", - сказал политик.

На вопрос "Обозревателя", почему на телеканале "Интер" в аналогичной ситуации не запретят концерты с артистами, поддерживающими политику России против Украины, он ответил, что канал функционирует незаконно и должен быть лишен лицензии.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, сколько денег потеряет "95 Квартал" из-за запрета "Сватов".

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Темы
Экспорт и импорт товаровЭксклюзив
Персона
Сергей Высоцкий
Место
Украина
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