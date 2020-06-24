Потоп в Ивано-Франковской области наделал беды минимум на 500 млн грн

Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.

Об этом в среду, 24 июня, во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Решение по выделению этих средств из резервного фонда государства будет принято 25 июня на внеочередном заседании Кабмина.

"Ивано-Франковская область определилась с первой необходимой финансовой помощью. На комиссии по ТЭБ и ЧС протокольное решение и зафиксировали эти вещи. Есть обращение главы Ивано-Франковской обладминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн грн для ликвидации последствий наводнения и ликвидации угроз, которые сейчас есть", – заявил он.

Кроме этих денег, необходимо выделить 82 млн грн на возобновление дамб и берегов, которые также пострадали от непогоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.