Потерявший в пожаре семью Востриков засветился на неоднозначном фото

Россиянин Игорь Востриков, который при пожаре в Кемерово потерял жену, троих детей и сестру, засветился на провокативной фотографии.

Певица, журналист и владелица юридической компании "Гордон и сыновья" Катя Гордон на своей странице в Instagram опубликовала снимок с улыбающимся мужчиной. Востриков выглядит ухоженно, одет в розовую рубашку и черный классический костюм.

"Игорь Востриков в @gordonsons.ru Хороший парень с хорошими целями! Вместе мы сила!" - подписала она неоднозначный снимок.

Instagram Кати Гордон

Фотография россиянина, пережившего жуткую трагедию всего месяц назад, вызвала яростную реакцию пользователей сети.

"Когда потерял троих детей и жену на пожаре, а жизнь только начинается. Убитый горем Востриков с Катей Гордон. Еще даже 40 дней не прошло", - не сдерживая эмоций, написал в Facebook российский оппозиционный блогер Александр Тверской.

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев не исключил, что с такими успехами Востриков скоро пойдет в депутати.

Часть пользователей предположила, что на фото - двойник известного россиянина.

"Что-то здесь не то. Или это легенда Вострикова, или двойник его уже... Так не естественно себя вести. Даже лишнехромосомному", - пишет Константин Баньковский.

"Это подсадной агент ФСБ. Женат никогда не был. Ну да, врал", - добавила Александра Романенко.

Дискуссия развернулась и под постом Кати Гордон. "Убитый горем вдовец в настоящей роли. К нему детки по ночам приходят?", "Встречайте! Новый представитель бомонда, убитый горем борец за справедливость, потерявший в страшном пожаре троих детей, жену и сестру - Игырь Востриков", - возмущаются подписчики певицы.

Игорь Востриков

Игорь Востриков

Игорь Востриков

Как сообщал "Обозреватель", ранее потерявший семью Востриков назвал Путина царем.