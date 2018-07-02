"Потерпите!" Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Теплая погода начнет возвращаться в Украину уже в среду, 4 июля.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что в среду температура воздуха поднимется до +24 градусов, а затем тепло лишь продолжит нарастать.

При этом во вторник, 3 июля, в большинстве регионов Украины продолжать идти дожди. Однако на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях ожидается сухая погода.

"Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской +17 +22 градуса. На юге, востоке плюс в Днепре с районами, Полтавской области и Кропивницком с районами - +23 +28 градусов. На севере завтра еще подует порывистый колючий ветер", - рассказала синоптик.

В Киеве 3 июля местами ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Температура воздуха прогреется до +19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на весь июль.