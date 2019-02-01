Потеплеет до +11: февраль в Украине начнется туманом и дождями

В Украине в пятницу, 1 февраля, в северных, ночью также и в западных, а днем и в центральных областях пройдет небольшой дождь местами с мокрым снегом.

На остальной территории – без существенных осадков. В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с,сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и местами в Приазовье 6-11° тепла.

В Киеве февраль начнется теплой влажной погодой. Ночью температура будет около нуля, днем +1... +3, туман, морось, дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, над Украиной в ближайшее время будет наблюдаться теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения.

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