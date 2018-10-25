''Пошли против коллектива'': в скандале о травле в школе Харькова появилась новая сторона

Представитель родительского актива 6-го класса харьковской школы №151, где произошел скандал из-за торта, Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание, директору школы Татьяне Караван также грозят кадровые выводы.

Об этом в Facebook в группе "Батьки SOS" заявил председатель родительского совета школы Михаил Мусатов, который рассказал свою версию ситуации с унижением ученицы.

"Родительская тройка 6-Б класса, в последний учебный день четверти, решила поздравить детей и накрыть им сладкий стол. В конце воспитательного часа, на последнем уроке, представитель родительской тройки Наталья Толяренко, угощала детей тортом и соком. В классе – 32 ребенка, но так уж сложилось, что родители одной девочки, Дианы Андроновой, не согласны со сбором средств на классные нужды и принципиально в нем не участвуют. Раздавая сладости, представитель тройки сказала Диане, что не может ее угостить, т.к. продукты куплены на средства других родителей. Диана расстроилась, начала плакать, одноклассники интересовались – что случилось? На что Толяренко повторила причину, по которой не может угостить Диану. Никто из одноклассников не злорадствовал, не издевался, дети сидевшие рядом, скорее были в недоумении от произошедшего. Классный руководитель Наталья Викторовна Комир в это время выходила из класса.

Диана спросила, можно ли ей уйти домой. Наталья Толяренко объяснила, что не имеет права отпускать, и нужно дождаться классного руководителя. Это сухие факты по данному инциденту", - написал он.

Мужчина считает, что хоть обида, нанесенная ребенку – это "вопиющий факт", но обвинять родительскую тройку "тоже несправедливо". Мусатов также уверен, что в школах необходимы различные родительские комитеты не только "для оказания помощи педагогическим коллективам школ в воспитании и обучении и развивании молодежи", но и для сбора так называемых "классных нужд".

"Согласовываются и утверждаются на родительских собраниях. Это не ежемесячные торты по 1600 грн. Деньги из фонда класса расходуются решением самих родителей – на поощрение, поздравление, экскурсии детей. Если бы родители Дианы интересовались жизнью класса, посещали собрания, а еще лучше вошли в тройку, то знали бы куда идут 50 гривен в месяц (1,67 в день). Опять же, сдавать или нет – их право! Но если хотим, чтобы в классе был коллектив, то с ним нужно считаться. Родители Дианы пошли не против системы, а противопоставили себя коллективу. Такая жизненная позиция", - написал он.

Мусатов обижен за негатив в адрес школы.

"Я очень хорошо знаю всех учителей, знаю, с каким энтузиазмом и самоотдачей они относятся к своему делу. Все мы знаем какой это неблагодарный труд. Общество, занимающееся травлей учителей – обречено! Факт ЧП – остается фактом! Все участники произошедшего обязаны задуматься и переосмыслить свою позицию. Родители одноклассников ни в коем случае не настраивать детей негативно в свете произошедшего. Родителям Дианы приношу извинения от Родительского совета школы. Проявите мудрость ради будущего наших детей!" - заключил он.

В комментариях возмущены оправданием.

Отметим, что психолог Наталья Шестак в эфире ObozTV отметила, что часто школьный буллинг становится следствием выяснения отношений между родителями одноклассников; те, кто пытается идти против системы поборов, подвергают опасности со стороны агрессивного окружения не себя, а своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Дианы рассказала подробности травли. По ее словам, когда дочери отказали в кусочке торта из-за того, что они не сдают поборы на нужды школы, девочка разрыдалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.

Позже родители заявили, что одноклассники начали травить ребенка.